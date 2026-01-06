Anyaország :: 2026. január 6. 17:54 ::

Meteorológia: egyre erősödik a havazás intenzitása, újabb 10-20 centiméter hó hullhat éjszaka

Kedd este egyre erősödik a havazás intenzitása, és éjszaka egy délnyugat-északkeleti tengely mentén hullhat a legtöbb hó Magyarország délkeleti kétharmadán. A frissen lehulló hó mennyisége 10-20 centiméter között alakul, de lokálisan ennél több is eshet - derül ki a HungaroMet Zrt. kedd délutáni videójából.

Az elemzés szerint az elmúlt 24 órában Magyarország nagyobb részét 4-10 centiméteres hóréteg borította be. Kedd éjszaka nagyjából egy délnyugat-északkeleti tengely mentén hullhat a legtöbb hó az ország délkeleti kétharmadán, a lehullott új hóréteg vastagsága 10-20 centiméter között alakul, de lokálisan akár 20 centiméternél is több hó eshet.

Északnyugaton kicsi a csapadék esélye, de ott élénk, helyenként erős lökések kísérik az északias szelet, és az éjszakai órákban az északkeleti tájakon is megerősödhet az északias szél, ami hófúvást okozhat.

Szerdán napközben a csapadékzóna gyengül, és kelet felé elhagyja az országot, csak elszórtan fordulhat elő kisebb hószállingózás. Szerda estétől a déli, illetve a keleti tájakon ismét havazni fog. Jellemzően 5 centiméter fog esni, de lokálisan akár 10 centiméter is hullhat. Északnyugaton, valamint északkeleten továbbra is élénk, erős lehet az északias szél, ez pedig hófúvást fog előidézni.

A várhatóan lehulló hó miatt az ország délkeleti felén-kétharmadán szerda nulla órától csütörtökön nulla óráig nagyobb területen van érvényben citromsárga, a déli-délkeleti tájakon pedig narancssárga, azaz másodfokú figyelmeztető előrejelzés. A nyugati, valamint az északkeleti tájakon lehet erőteljesebb a hófúvás, kiemelten az északkeleti harmadban, elsősorban a Bodrogközben.

Csütörtökön átmenetileg szárazabb idő ígérkezik, a hőmérséklet csúcsértéke mindenütt negatív tartományban alakul, hajnalban akár mínusz 19 Celsius-fok is lehet a kevésbé felhős, szélcsendesebb északnyugati tájakon. Pénteken még hidegebb lehet az északi, északkeleti területeken, itt akár -20 fok alá is hűlhet a levegő éjszaka. Pénteken változékony időjárás várható, a magasban érkező melegebb levegő miatt a délnyugati tájakon akár tartósabb ónos eső kialakulására is van esély. Észak, északkelet felé haladva kisebb lesz a csapadék esélye, a hőmérséklet csúcsértéke mínusz 10 fok körül alakul.

Háromszorosára nőtt a balesetek száma a hétfői havazásban

A hétfői havazásban csaknem háromszorosára nőtt a közúti közlekedési balesetek száma - mondta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője kedden a fővárosi Flórián téren, a közlekedési balesetek áldozatainak emlékművénél.

Óberling József ezredes kiemelte: a hétfői balesetek többsége csak anyagi kárral járt, de volt köztük egy halálos kimenetelű is, amelyben egy idős kerékpáros férfi - aki nem viselt fejvédőt - elesett, és olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt.

A közlekedési főosztály vezetője azt kérte, hogy kerékpárral, rollerrel, elektromos rollerrel senki ne közlekedjen az elkövetkező napokban, még akkor sem, ha egyébként úgy látja, hogy már száraz az aszfalt. Elég egy tízcentis felfagyás, ami súlyos következményekkel járhat - hívta fel a figyelmet.

Azt javasolta, gépjárművel is csak akkor induljunk útnak, ha azon téli gumi van, nyári gumival még a legközelebbi helyre se menjen senki. Hozzátette: a biztonsági öveket nem csak elöl, hanem hátul is be kell csatolni, majd szólt a gyermekülések jelentőségéről is.

Óberling József szólt az út- és időjárási viszonyoknak megfelelő sebességválasztás fontosságáról, ami minden esetben kisebb, mint az adott útra megengedett legmagasabb sebesség, és azt tanácsolta, tartsunk nagyobb követési távolságot, hogy legyen elég idő és hely reagálni.

Ha szükséges, mondjunk le az elsőbbségünkről, akár gyalogosként is, mert a járművezetők nem biztos, hogy meg tudnak állni - hangsúlyozta az ezredes, aki azt is javasolta, hogy a gyalogosok a jobb láthatóság érdekében, ha lehetőségük van rá, ne fekete vagy sötét ruhában közlekedjenek.

A készenléti szervek felkészültek arra, hogy a bajbajutott embereknek segítséget nyújtsanak - fogalmazott Óberling József, azt kérve, hogy ha valaki balesetet szenved, haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívót.

(MTI)