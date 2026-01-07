Anyaország :: 2026. január 7. 11:34 ::

A Bakonyban és délnyugaton helyenként 30 centiméternél is vastagabb a hótakaró - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szerdán.

Magyarország döntő részén 15-25 centiméter közé vastagodott a hóréteg, ennél kevesebb hó az északnyugati és délkeleti határvidéken hullott, míg a Bakonyban és délnyugaton helyenként 30 centiméternél is vastagabb a hótakaró.

Elhagyta térségünket a kiterjedt havazást okozó csapadékzóna, de helyenként napközben is előfordulhat gyenge havazás, hószállingózás.

Érkezik egy harmadik hulláma is a hónak, amely az esti óráktól eleinte a déli, délkeleti, majd éjjel egyre inkább a keleti tájakat érintheti, így arrafelé tovább gyarapodik a hótakaró - tájékoztattak.

A bejegyzéshez készített infografika szerint szerda reggel a Somogy vármegyei Vésén mérték a legvastagabb hóréteget, 35 centimétert. A Bakonyban, Hárskúton 33, Veszprémben 29, Bakonybél-Somhegypusztán 28 centiméter volt a hóvastagság.

(MTI)