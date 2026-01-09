Anyaország :: 2026. január 9. 19:16 ::

Egy kamionos azt állította, hogy segítségnyújtás helyett megbírságolták - reagált a rendőrség

Január 7-e óta terjed az interneten egy videó, melyben egy kamionos azt állítja, hogy elakadt a havas úton, és ahelyett, hogy segítettek volna neki a rendőrök, inkább megbírságolták. A videóval kapcsolatos felháborodásra a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség Facebook-bejegyzésben, míg a Magyar Rendőrség egy videóban reagált.

A rendőrség szerint január 7-én 11 óra körül a járőrök észlelték, hogy az M1-es autópálya melletti egyik bekötőúton két kamion szabálytalanul várakozik. Az egyik jármű vezetőjével tudtak is intézkedni, aki ezt követően továbbhajtott. A videófelvételen szereplő sofőr azonban nem volt ott.

Négy óra múlva a rendőrök visszamentek a helyszínre. A sofőr állítása szerint hajnal óta ott várakozott, mert elakadt. A rendőrség szerint azonban az út akkor is, és órákkal előtte is csak sónedves volt. A kamionost megbírságolták, a sofőr a szabálysértést elismerte, panasszal nem élt, majd a kamion önerőből távozott.

(Index nyomán)