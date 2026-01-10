Anyaország :: 2026. január 10. 17:57 ::

A budakeszi Chuck Norris élőben, egy hollywoodi zsidó ripacs és egy sor külföldi politikus videón jelentkezett be a Fidesz-kongresszuson

Kongresszust tart a Fidesz szombaton egy órától Budapesten, itt mutatja be a párt az egyéni választókerületi jeöltjeit. A mintegy háromórás rendezvényen nem tartanak tisztújítást, azt a választások utánra halasztották. „A biztos választás” – ez a szlogen látszott Orbán Viktor reggeli Facebook-posztjában. Az esemény egy órakor kezdetét vette, de néhány jelöltet már délelőtt elárult Orbán.

Egy órakor Tóth Gabi előadta az Eye of the Tigert, a Rocky III legendás betétdalát, ezzel kezdetét vette a rendezvény nyilvános része. Szentkirályi Alexandra és Németh Balázs lépett ezt követően színpadra, ők a műsorvezetők, ők a gyöztesek, mondták. Gyorsan kiderült, hogy továbbra is a háború a fő téma, ennek sulykolásával kezdtek Szentkirályiék. Majd Dér Heni érkezett, ő énekelte el a Himnuszt.



A szlogenre Magyar Péter máris felhúzott egy honlapot (fotó: Hegedüs Róbert / MTI)

831 küldöttett számoltak össze nemrégiben, de még azóta is érkeztek – közölte a mandátumvizsgáló bizottság elnöke, majd megszavazták kézfeltartással a napirendet. Első felszólalóként Kövér László házelnököt, választmányi elnököt hívták színpadra. Szerinte a 106 jelölt feladata lesz, hog elmondja az embereknek hogy soha nem volt még ekkora a tét. „A tét a minden” – mondta, ami legalább három dolgot jelenthet elmondásában: az anyagiakat, a szabadságot és szuverenitást. Magyar Pétert Peter Magyarnak nevezte és a fideszesek által a Tiszának tulajdonított, de a messiásvezér szerint kitalált adótervekre hívta fel a figyelmet. Egyenesen „a hazánkat veszíthetjük el”, természetesen Brüsszel miatt – derült ki a szavaiból, majd rátért a háborúra. Az EU a nemzetközi pénzhatalom csicskája – tette hozzá. Kocsis Máté következett, standup humoristának gondolt stílusban, plasztikázott Pinokkiónak nevezve Magyar Pétert – többek között. Maradt a humorvonal, Rob Schneider (egy hollywoodi zsidó ripacs – a szerk.) videóüzenete következett.

Magyar Péter "speciálba" küldi Orbánnak a biztos választást

Magyar Péter azonnal reagált: „Hallom megvan a Fidesz legújabb szlogenje. Így hangzik: Biztos választás. Ahol tudunk segítünk. Azonnal el is készítettük a Fidesz szlogenjéhez tartozó honlapot: biztosvalasztas.hu. Orbán Viktornak küldöm speciálba, a Fidesz szavazóinak pedig szeretettel. Látogassátok meg ti is! A holnapon kiderül, hogy miért biztos választás a Fidesz: Biztos, hogy eladósítják az országot. Biztos, hogy leépítik az egészségügyet. Biztos, hogy tönkreteszik a gyermekvédelmet. Biztos, hogy szabadon engedik az embercsempészeket” – írta többek között Facebook-posztjában. Koncz Zsófia azt kérte, hogy mindenki hozzon magával még két embert, majd a 2002-es, elvesztett választást hozta fel példaként.

Szijjártó Péter szerint a magyar külügyminiszterség csodálatos, de mellékhatása, hogy évente legalább 15-ször uniós kollégáival ül egy sötét teremben. „Brüsszelben a józan ész teljes egészében elveszett” – mondta. Arról beszélt, hogy mindenki háborút akar, arról a bejelentésről, hogy Nagy-Britannia és Franciaország katonákat küldene az ukrajnai béke biztosítására, úgy beszélt, mintha most, harcoló alakulatokat akarnának küldeni. Magyar Péter szerinte brüsszeli bábkormányt vezetne, akit brüsszeli mentelmi joggal zsarolnának, brüsszeli-kijevi terv szerint. Szerinte csak úgy lehet kimaradni a háborúból, ha ők győznek. Őt Szita Károly követte, Kaposvár polgármestere, aki a baloldali kormányok idejéről beszélt.

Videóüzenettel jelentkezett a spanyol Vox Párt részéről Santiago Abascal, az olasz Ligától Matteo Salvini. Gál Kinga, a Fidesz Ep-képviselője következett. „A józan ész és a szabadság garanciái vagyunk milliók számára, megkerülhetetelenek” – mondta a Patrióta-frakció tagpártjairól. „Mi, a Fidesz vagyunk a garancia, hogy ne Brüsszel mondja meg, hogyan éljünk, mi vagyunk a szuverenitás védőbástyái Brüsszellel szemben” – fogalmazott. Ezért lesz az áprilisi választás sorsdontő egész Európában – tette hozzá.

Személyesen megjelent Óry Péter, a felvidéki Magyar Szövetség elnöke és Brenzovics László, a Kárpátalia Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Előbbi beszélt a Bees-dekrétumok okozta botrányról, igaz nem mondta el konkrétan, hogy mi történik most, és a magyar kormány hallgatását sem említette. Hajrá, Fidesz, álljunk ki közösen a béke mellett – üzente Brenzovics az áprilisi választás kapcsán.

Menczer a budakeszi Chuck Norris

Semjén Zsolt következett. Szerinte a keresztény civilizáció védelmében dolgozik a Fidesz, ebben három sziklafal van, a migráció kérdésében bástyaként állnak, a másik a családok támogatása a genderőrülettel szemben, a másik a béke melletti elkötelezettségük. Azt is mondta, hogy hárman állnak a béke mellett, a magyar kormány, a Vatikán és Trump Amerikája. De lesznek még többen is – tette hozzá. „A Fidesz–KDNP-kormány Európa legkereszténydemokratább kormánya” – mondta. „Emlékezzünk az eredményeinkre és ne feledjük az ellenfeleink destrukcióját sem” – üzente búcsúzóul. Őt Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere követte, majd Herbert Kickl (osztrák Szabadságpárt) videóüzenete jött.

Navracsics Tibor volt a következő felszólaló. „Ha hitet és bizalmat adtok nekünk, naggyá teszünk titeket” – ígérte. Minden olyan vita, amelyet felveszünk, győztes vita számunkra – tete hozzá. És arra kérte a szavazókat, hogy vitatkozzanak, álljanak be a vitákba. És adjanak nekik egy kacsintást a benzinkúton, egy mosolyt, mert az nekik erőt ad. Budapest képviseletében Király Nóra, az új csepeli jelölt beszélt. Megvédjük a fiainkat, hogy soha ne vigyék el őket háborúba és a lányainkat, hogy soha ne tapasztalják meg a háború borzalmait – ígérte. Őt Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnök videóüzenete követte.

Németh Balázs ezt követően úgy vezette fel a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, Pásztor Bálintot, hogy egyrészt helyt kell állniuk egy esetleges szerbiai választáson, és gőzerővel segítik a Fidesz–KDNP kampányát. „A tét hasonló, hatalmon maradhatnak-e a patrióták, vagy elsodorják őket külső erők” – mondta Németh. Nem midnegy, hogy milyen kormánya lesz Magyarországnak és megteszünk mident, hogy Orbán Viktor maradjon a miniszterlenök – ígérte. Ő is, sokakhoz hasonlóan, a háborúról beszélt. „Mi vajdasági magyarok az országgyűlési választásokat a saját küzdelmünknek tekintjük” – mondta. Minden magyarországi pogárt arra kért, hogy tegyen meg mindent, hogy Orbán Viktor maradjon a miniszterelnök. „Mi, a Vajdaságban így fogunk cselekedni. Hajrá, Fidesz, hajrá, Orbán Viktor, hajrá, Magyarország!” – búcsúzott.



Menczer "Chuck Norris" Tamás (fotó: Mohos Márton / 24)

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter lépett ezt követően színpadra, aki elért eredményeket sorolt. Majd rátért az Európai Unió ostorozására. Tavasszal ez a vár most nem csak a hazánk, ez a vár Európa, a tét háborű vagy béke, önfeladás vagy szuverenitás, Európai Egyesült Államok vagy Magyarország – mondta rövid beszédében. Őt az AfD társelnökénke, Alice Weidelnek a videóüzenete követte. Utána Körtvélyesi Attila nagykőrösi polgármester jött, majd Menczer Tamás, akit Szentkirályi Alexandra budakeszi Chuck Norrisként mutatott be. „Minden szó szerint igaz, amit mondunk róla” – mondta Menczer Magyar Péterről, aki szerinte a magyarok minden pénzét odaadná Ukrajnának, a bankoknak. Hozzátette, ők, mármint a Fidesz az esélyesek, és ennek három oka van, az első hogy kizárólag a Fidesz-kormány tudja megvédeni az országot a háborútól és minden rossztól, a második, hogy kizárólag a Fidesz képviselői képesek valóban tenni az emberekért és nem csak a Facebookon röhögni, a harmadik pedig Orbán Viktor. A munkát elvégezzük, a választást megnyerjük, a hazát megvédjük – mondta búcsúzóul. Őt Marine Le Pen videóüzenete követte.

A magyar vidék, a magyar falu biztosan megőrizte józan paraszti eszét – mondta Gyopáros Alpár falujárási tapasztalatairól beszámolva. Majd ő is a háborúkat hozta fel, hogy arra emlékszik még a falusi ember. Itt behatolóktról és bomlasztókról beszélt, amikor ilyenek veszélyeztetik a nyugalmat, „akkor nincs helye kísérletezgetésnek, ott stabilitásra van szükség, győztesekre és győztes típusokra” – mondta biztatásul. Majd Benjámín Netánjáhu videóüzenete következett. Őt Kubatov Gábor követte, aki úgy kezdte, hogy az utolsó pillanatig hajtja és bántja őket. „Most is azt érzem, ha ezeket most legyőzzük, végük” – mondta, majd sorolta az eddigi legyőzötteket. Olyan mint a hétfejű sárkány, amikor levágunk egy fejet, mindig új nő, csak mindig csúnyább – tette még hozzá. „92 nap van hátra, hamar itt lesz a választás napja, de már csak 40-et kell aludni” – búcsúzott. Őt Javier Milei argentin elnök üzenete követte.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke lépett ezt követően a színpadra. Helyreigazította Németh Balázst, aki felvezetésül arról beszélt, hogy az IMF csomagját hajtja végre a román kormány. Azt mondta, ezt „mi csináljuk”, mi is a kormányban vagyunk. Majd azzal búcsúzott, hogy az erdélyi magyarok nagy többsége a Fideszt támogatja, rajtunk nem fog múlni. „Győzzön a józan ész, győzzön a Fidesz” – búcsúzott. Őt Aleksandar Vucic szerb elnök angol nyelvű videóüzenete követte, akit a magyarok nagy barátjaként mutattak be.

Lázár: Orbán Magyarország legnagyobb fegyvere

Mentrend szerint érkezik Lázár János, így konferálta fel a következő felszólalót Szetkirályi Alexandra. Az emberekkel beszélgessünk, ne az emberekről, nekünk az emberek között a helyünk, mert ezt a választást fentről nem tudjuk megnyerni, csak az utcán és a digitális térben. „Mi vagyunk az első politikai közösség, ami az emberek problémávail fogllakozik” – fogalmazott. Nekünk a munkások, a melósok között a helyünk – tette hozzá. Azt is bejelentette, hogy a Lázárinfókat felpörgetik, még több településre jussanak el. Majd sorolta az általuk bevezetett anyagi támogatásokat. „Az emberek miatt szedjétek össze magatokat”, mert számítanak ránk – mondta. És hogy miből nem lesz győzelem? Szégyenkezésből nem, az elmúlt 15 évben több volt a jó, mint a rossz, legyünk erre büszkék, midnenki húzza ki magát. Hátrálásból sincs győzelem. Harmadszor pedig gyávaságból nincs győzelem. Szembe kell néznünk az ellenféllel, és el kell mondanunk, mekkora veszélyt jelentenek – mondta. Ha a Fidesz győz, Magyarországon marad a béke, de ha a Tisza győz, jön a háború – tette hozzá. Nekünk nem megvédenünk kell Orbán Viktort, hanem használnunk, mert ma ő Magyarország legnagyobb fegyvere (persze a cigányokkal együtt – a szerk.) – mondta, a világból jövő liberális támadásokra utalva. Káosz jön a világban, ebben a helyzetben erős vezető kell. „Kedves Barátaim jól jegyezzétek meg, a Fidesz nem Orbán Viktor miatt fogja elveszteni a választást, hanem Orbán Viktor miatt fogja megnyerni” – fogalmazott.



Kázár János (fotó: Mohos Márton / 24)

Őt Andrej Babis videózenete követte, majd Széles Diána, Debrecen alpolgármestere érkezett. Szerinte a város sikere Orbán Viktornak is köszönhető. A biztonság és a bizonytalanség között döntünk, amikor választunk – tette hozzá. „Olyan képviselőket kell választanunk, akik tudják garantálni hazánk biztonságát, stabilitását, fejlődését, tehát a Ffideszeseket” – mondta zárásul. Őt Giorgia Meloni olasz miniszterelnök videóüzenete követte.

Szavazás ezúttal nincsen

A Fidesz kongresszusán nem kell újabb formális döntést hozni arról, hogy Orbán Viktor a párt miniszterelnök-jelöltje. A Fideszben nem merült fel soha az elmúlt években, hogy bárki mással jobb eséllyel vághatnának neki a választási kampánynak, mint a hivatalban lévő kormányfővel – ezt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter mondta a héten, így erről sem lesz szavazás.

Nagyot fog szólni, ezzel a címmel tett ki Orbán Viktor néhány képet a Facebookra 11 óra előtt, hozzátéve, hogy hamarosna kezdenek. Itt néhány jelöltet is elárult, több képen látszanak az induló politikusok portréi. Így Koncz Zsófia, Hoppál Péter, Navracsics Tibor, Mészáros Lajos, Pajtók Gábor, Szűcs Lajos, Tilki Attila, Vinnai Győző, Simon Miklós a régiek közül. Új arc Polgári András, Széles Diána, Takács Árpád, Vántsa Botond. Délben Újbb Orbán-poszt tudatta, hogy egykor kezdődik a rendezvény. Itt újabb neveket árult el: Czunyiné Bertalan Judit, Csuzda Gábor, Farkas Levente, Barcsa Lajos, Cseh Tamás, Czirbus Gábor. Egy másik képen ott volt Hargitai János, Ferencz Orsolya, Seszták Miklós, Dunai Mónika, Erős Gábor, F. Kovács Sándor, Takács Péter, Tarnai Richárd, Nagy István, Fazekas Csilla, Vitályos Eszter, Salacz László, Vitányi István.

Magyar Péter felvezetésül Grósz Károly MSZMP-pártfőtitkár 1988-as, fehérterroros beszédének részletét tette ki a Facebook-oldalára ezzel a szöveggel: „Breaking! Kiszivárgott Orbán Viktor beszéde a Fidesz mai, 500 millió forint közpénzen megrendezésre kerülő kongresszusáról… Éberség, Elvtársak! A nemzetközi helyzet fokozódik! Békeharc, béketábor, békeköltségvetés. A történelem az élet tanítómestere. Ezek ugyanazok… ui.: itt is milyen sokan voltak és mekkora bukta lett belőle.”

Az előzetes hírek szerint negyvennél több korábbi képviselőjét cserélheti le a 2026-os jelöltállítási hajrában a Fidesz, szombaton több meglepetésre is fény derülhet akár. Bár korábban fiatalítással indokolta a cseréket a kormánypárt, olyan képviselők sem újráznak, akik nem számítanak idősnek, és gyakran olyanok sem, akik korábban magabiztosan hozták a körzetüket. A Magyar Hang által megkérdezett politikai elemzők szerint mindenképpen a Fidesz nehéz helyzetére utalnak a cserék.

