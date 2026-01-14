Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. január 14. 09:20 ::

Szőlő utca: "elévült bűncselekmények alapján senkit nem lehet felelősségre vonni"

Nem sokkal azután, hogy május végén letartóztatták Juhász Péter Pált, a Szőlő utcai javítóintézet korábbi igazgatóját, már a nyáron kikötöttek a hatóságoknál azok a felvételek, amelyeken az látható, hogy az intézmény – szintén korábbi – megbízott vezetője, Kovács-Buna Károly beleveri egy rábízott növendék fejét a padba, kirángatja a helyéről, és megtapossa a földön.



A Telex kérdésére válaszul a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) megerősítette ezt az értesülést, egyúttal hangsúlyozták: mivel a felvételek jóval a nyomozás kezdete előtt készültek, a videókon látható bántalmazás büntethetősége 2025 nyarára már elévült. És, mivel elévült bűncselekmények alapján senkit nem lehet felelősségre vonni, ezek miatt Kovács-Buna Károlyt nem is gyanúsították semmivel.

A lap információi szerint továbbá az eljárás során a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai megvizsgálták a felvételeket, hónapokkal azelőtt, hogy azok eljutottak volna a nyilvánossághoz, az erről szóló jelentésben pedig azt írták, hogy a felvételeken látottak nem tartalmaznak a nyomozás szempontjából releváns információt.

„Az ügyészség, a rendőrség és a Nemzeti Védelmi Szolgálat közreműködésével számos bizonyítékot szerzett be a nyomozás során, amelyek alapján több terheltet is kihallgatott gyanúsítottként, különböző bűncselekmények miatt. Jelen ügyben egyetlen terhelt gyanúsítása sem a megkeresésben megjelölt felvételen látható cselekmények miatt történt (hiszen azok elévültek), hanem más, a nyomozás során beszerzett egyéb bizonyítékokon alapuló bűncselekmények miatt. Ezekről azonban a nyomozás jelenlegi szakaszában nem adható tájékoztatás, mert az veszélyeztetné az eljárás érdekeit” – válaszolta a KNYF a lap érdeklődésére.

