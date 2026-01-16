Anyaország, Videók :: 2026. január 16. 10:09 ::

Kávézós Orbán éjszakába nyúló véresbicskázással büszkélkedett

2026-ban először ad interjút Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. A kormányfő péntek reggel értékelte az elmúlt napokban tapasztalt extrém hó- és fagyhelyzetet.

Minden ilyen rendkívüli időjárás az próbatétel. Mindenkit megpróbál az idő. Összességében azt lehet mondani, hogy ezt a hópróbát kiállta az ország – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című adásában.

A kormányfő köszönetet mondott a vasutasoknak, közútkezelőknek, a hadseregnek, és a rendőröknek. Szerinte az emberek türelmesek és fegyelmezettek voltak a fennakadásokhoz képest.

Felidézte a 2013-as nagy havat, amikor az M1-es autópályán többen az autóikban éjszakáztak. Ezekből a tapasztalatokból tanulva cselekedtek most is. Elmondása szerint hidegek lesznek, ónos eső jöhet, és arra szólított fel, hogy körültekintéssel intézzék az emberek az ügyeiket.

A miniszterelnök elmondta, hogy minden reggel elolvassa a nemzetbiztonsági jelentést, és abban az egyik rovat a gáz- és energiatartalékok kérdése. Ezzel kapcsolatban elárulta, hogy az éves fogyasztás 40 százalékával kezdtük meg a telet, tehát bőségesen van tartalékunk. Ugyanakkor hozzátette, hogy nem is kell arra támaszkodni, mert folyamatosan érkezik a gáz Magyarországra.

Messze nagyobb a gáztartalékunk, mint a nyugat-európai országokban ez megszokott – jelentette ki.

Orbán Viktor arra is kitért, hogy megduplázták a tűzifa-támogatásokat, így gyorsabb és hatékonyabb rendszerben juttatják el az önkormányzatoknak a fát. Illetve, az Operatív Törzs felhatalmazást kapott, hogy felső határ nélkül szerezzen be tűzifát.

A miniszterelnök emlékeztetett, hogy Magyarországon vörös kód van érvényben, ami azt jelenti, hogy az összes szociális intézményeknek készen kell állniuk fogadni a rászorulókat. Hozzátette, hogy erre az intézmények készen állnak az egész tél folyamán.

Az interjúban Ukrajna 800 milliárd dolláros hiteltervére is kitértek. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor azt mondta, Brüsszel nyilvántartása szerint az európaiak elköltöttek 193 milliárd eurót Ukrajna támogatására. Ennél csak az Egyesült Államok költött többet, amit az új elnök megállított.

A kormányfő szerint a brüsszeli vezetők feltétel nélkül osztogatják a támogatásokat. Mint mondta, a 193 milliárd egy része hitel, de mindenki tudja, hogy „ezt a büdös életbe nem fizetik vissza”. Emlékeztetett, hogy az Unió most közös hitelt szeretne felvenni, piaci alapon.

Egy éjszakába nyúló, véres bicskázás eredménye volt, hogy mi, a csehek és a szlovákok ebben a hitelben nem vesznek részt – hangsúlyozta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy ha a hitel lejár, és az ukránok nem tudnak fizetni, akkor az uniós országoknak kell fizetni.

A miniszterelnök elmondta, hogy az ukránok elkészítették a pénzügyi igényeiket, amik nem tartalmazzák a biztonsági kiadásaikat. 10 évre, 800 milliárd eurót kérnek. Ennyi pénzből a magyar kormány szerint évtizedekig lehetne fedezni a magyar emberek támogatását. Feltette a kérdést, hogy miért csinálják ezt?

Az EU arra teszi fel a lapjait, hogy Ukrajna meg fogja nyerni ezt a háborút. Arra számítanak, hogy a vesztes majd jóvátételt fizet és ebből fedezik az eddigi kiadásaikat – magyarázta Orbán Viktor, aki szerint olyan történettel etetik a nyugati polgárokat, ami nyilvánvalóan nem igaz. Magyarországon egy hétig nem tudná tartani ezt a pozíciót, mert „kinevetnék”.

A kormányfő szerint a magyar rezsiárakhoz képest 3-4 szeresek a rezsiszámlák, „kitapossák az emberekből a pénzt” Nyugaton. Úgy véli, tőlünk is ki akarják préselni ezt a pénzt, azzal, hogy megszüntetik a 13. és 14. havi nyugdíjakat. (És persze BRÜSSZEL nyilván azt is megtiltaná, hogy emeljék a nyugdíjakat, mert Tupó bácsiék pénzére fáj a foga – a szerk.)

De nem engedjük, hogy Brüsszel minket pumpoljon. Pumpoljon másokat – fogalmazott a miniszterelnök.

Ha valaki elsőkézből akar tájékozódni arról, hogy Brüsszelnek milyen követelései vannak, el tudja olvasni a jelenésben. Orbán Viktor azt kéri, az emberektől, hogy a saját szemükkel bizonyosodjanak meg ezekről.

Mint mondta, mi vagyunk az egyetlen olyan ország, ahol a kormány megkérdezi az embereket a stratégiai döntésekről. A nemzeti petíciót mindenki meg fogja kapni, és nemet mondhatnak – tette hozzá.

Orbán Viktor szerint nincs egység a magyar politikában. „A DK és a Tisza egy ukránpárti politikai erő, mert az eu-s csoportosulásuk is támogatja Ukrajnát. A Tisza egészen addig ment, hogy megkérdezte az embereket Ukrajnáról”.

A miniszterelnök úgy folytatta, hogy Európa egyre jobban belesodródik a háborúba.

Arról írtak jelentést, hogy katonákat fognak küldeni Ukrajnába és mindenkit be fognak húzni, mert miért csak francia meg angol katona menne? Az a nyomás, hogy magyar fiatalok katonaként Ukrajnába menjenek, ez nőni fog – mondta, hozzátéve, hogy szerinte ha a DK és a Tisza lenne kormányon, akkor a fiatalokat kiküldenék Ukrajnába. Úgy véli, a magyarság jövője szempontjából ez a legélesebb kérdés.

Az európai uniós gazdaságból is hiányoznak a milliárdok, hát még a magyar gazdaságból. Évente 400 ezer ember válik a háború áldozatává mindkét oldalon összesen – folytatta. A háború megnyerése helyett szerinte át kellene térni a békepolitikára, azonnali tárgyalásokat indítani és az amerikai törekvéseket támogatni.

Ha egyedül leszünk is, akkor ki kell maradni – jelentette ki.

Szerinte azt az ismert dilemmát kell megválaszolni, hogy ha Európa háborúba megy, akkor most sikerül-e kimaradni a háborúból. Felidézte, hogy nem tudtunk kimaradni egyik világháborúból sem. Kérdés, hogy Magyarországnak van-e ereje és képessége kimaradni.

Elmondása szerint, 2010 óta hirdeti, hogy egy új világ jön.

Olyan jelek vannak a horizonton, hogy amit liberális világrendnek hívunk, annak vége van – fogalmazott, hozzátéve, hogy ehelyett jön a nemzetek korszaka. Ezért már 2010 után elkezdték kiépíteni a kétoldalú viszonyokat a nemzetközi intézményeken kívül. Úgy véli, hogy a nemzetek korszaka kétoldalú megállapodásokra fog épülni.

„Ezeket megcsináltuk. Mi előre jeleztük azt, ami jön. Meglepetések még történhetnek, de nem lepnek meg minket, mert van egy logikánk, egy eljárásrendünk, amivel reagálunk” – folytatta a miniszterelnök.

A 2026-os év a magyarok számára egyszerre lesz a veszélyek és a lehetőségek éve. A lehetőségeket ki kell használni, a veszélyeket csökkenteni kell. A választás kritikus pont lesz – mondta Orbán Viktor.

Szerinte ha a másik oldal győz, akkor az rengeteg kárt fog okozni. Ha viszont a kormánypártok maradnak, akkor nemcsak veszély, hanem lehetőség is lesz: minimálbér-emelés, szja-mentesség, 14. havi nyugdíj – ígért Kánaánt a miniszterelnök.

Hozzátette, hogy a pedagógusok átlagkeresete 900 ezer forint fölé fog menni. Továbbá elmondta, hogy van egy út, amin halad Magyarország és ennek az útnak a folytatása az ő ajánlatuk. Az ellenfeleik meg győzzék meg az embereiket, hogy a brüsszeli útra kell lépni – tette hozzá Orbán Viktor.

Az évben először adott interjút a Kossuth Rádiónak Orbán Viktor. A miniszterelnök január 5-én tartott nemzetközi sajtótájékoztatót, ahol kitért Matolcsy Györggyel való kapcsolatára és a szlovák Benes-dekrétumok alkalmazására is. Január 10-én tartották a Fidesz jelöltállító kongresszusát, ahol bemutatták a kormánypárt képviselő jelöltjeit.

(Index nyomán)