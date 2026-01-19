Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. január 19. 10:41 ::

Késelés követte a "szexuális szolgáltatást" Szarvason

Súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség annak a nőnek az ügyében, aki, miután szexuális szolgáltatásokat ajánlott egy férfinak, késsel rátámad, életveszélyesen megsebesítve őt - tájékoztatta Lajkó Szilvia szóvivő hétfőn az MTI-t.

A közlemény szerint az ügyben első fokon eljáró Gyulai Törvényszék a nőt nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt 10 év fegyházbüntetés sújtotta, kizárva őt a feltételes szabadság lehetőségéből.

Az ítélet szerint a fiatal nő 2023 februárjában a szarvasi buszpályaudvaron megszólított egy férfit, és felajánlotta neki, hogy számára a saját lakásában szexuális szolgáltatást nyújt. A férfi elfogadta a nő ajánlatát, azonban csak a nő lakásán derült ki, hogy a nő 40 ezer forintot kér a szolgáltatásért, melyet a férfi nem akart kifizetni.

Ekkor a nő egy 30 centiméteres pengéjű késsel a férfira támadt, és legalább kilenc alkalommal megszúrta, miközben az összeg átadását követelte a férfitól. A pénzt nem tudta megszerezni, és a férfinak végül sikerült elmenekülnie. A férfi életveszélyesen megsérült, életét csak a gyors orvosi beavatkozás mentette meg.

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint az erőszakos bűncselekmények elszaporodottsága, az emberek közötti konfliktusok fizikai erőszak útján történő rendezésének gyakorisága szigorúbb büntetés kiszabását teszi szükségessé. Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik - áll a közleményben.