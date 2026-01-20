Anyaország :: 2026. január 20. 14:11 ::

"A célok és módszerek nem változnak" - elhagyja a Tisza Pártot az egyházügyi csoport vezetője

Csercsa Balázs történész, bibliakutató közösségi oldalán jelentette be, hogy nem vállalja tovább a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának vezetését, valamint az önkéntes munkát sem folytatja a pártban.

A Nyugati Fény által kiszúrt Facebook-bejegyzésben a történész azt írta, hogy nem tud többé közösséget vállalni azokkal a körülményekkel és változásokkal, amelyeket tapasztalt a Tisza Pártnál, írja az Index.

− Úgy tűnik, a politikában a nevek változhatnak, de a célok és módszerek nem − fogalmazott Csercsa Balázs, majd hozzátette: „a jövőben nem vállalhatom tovább a szakpolitikai munkacsoport irányítását, sem a többi feladatot, amit a Központban a pártvezetés számára végeztem, vagy önkéntességet és tisztséget a Tisza Pártban”.