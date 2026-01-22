Anyaország :: 2026. január 22. 08:24 ::

Republikon: Tisza, Fidesz, Mi Hazánk

Az év elején viszonylag keveset változtak a pártpreferenciák – derül ki a Republikon januári pártprefrencia-kutatásából. A Tisza Párt támogatottsága a teljes népesség körében változatlan, a Fidesz–KDNP támogatottsága 1 százalékponttal nőtt. 33–28 az állás a Tisza javára, a különbség 5 százalékpont. (A hibahatár pedig 3,5% - a szerk.)

A pártválasztók körében a Tisza továbbra is 46 százalékon áll, a Fidesz–KDNP támogatottsága egy százalékponttal nőtt, 28 százalékra. A Tisza előnye 8 százalékpont.

A biztos szavazó pártválasztók körében hibahatáron belül csökkent a Tisza előnye, miután 1 százalékpontot csökkent a Tisza, 2 százalékpontot nőtt a Fidesz–KDNP támogatottsága, a Tisza előnye így 9 százalék.

A Republikon szerint a választási részvételi kedv terén láthatunk némi átrendeződést, összességében kevesebb szavazásra nyitott választó van, mint tavaly év végén, ami ebben a pillanatban inkább a Fidesznek kedvező, viszont a hosszú távú trendet és a Tisza előnyét nem kezdte ki.

A Mi Hazánk támogatottsága nem változott az év elején: a teljes népesség 4, a pártválasztók és a biztos szavazó pártválasztók 6–6 százaléka szavazna a pártra. A Kutyapárt a teljes népesség 4, a pártválasztók és biztos szavazó pártválasztók 5–5 százalékának szavazatával bír, éppen a bejutási küszöbön áll.

A DK támogatottsága a Kutyapártéhoz közelít: a teljes népesség 3, a pártválasztók és biztos szavazó pártválasztók 4–4 százaléka szavazna a pártra. Jelenleg nem maradna a parlamentben, de egyelőre van esélye a bejutásra.

A kisebb pártok mozgástere teljesen beszűkült a választási hajrára, jelenleg semelyik másik párt nem éri el az 1 százalékos támogatottságot. A bizonytalanok aránya 27 százalék.

Módszertan

A kutatás 1000 fő telefonos megkérdezésével készült 2026. január 15–20. között. A kutatás nem, életkor, iskolai végzettség és településtípus szerint reprezentatív az ország felnőtt lakosságára. A hibahatár ±3,5%.

(24 nyomán)