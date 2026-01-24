Anyaország :: 2026. január 24. 15:09 ::

Orbán szerint uniós pénzek nélkül is meglennénk

Aki azt gondolja, hogy az uniós pénzek bármit megoldanak ebben az országban, az nem ismeri a valóságot - fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Digitális Polgári Körök szombati kaposvári "háborúellenes" gyűlésén, kijelentve, "uniós pénz nélkül is meglennénk".

Hangsúlyozta: Magyarország uniós be- és kifizetéseinek szaldója, "amit mi a tagságon pénzügyi juttatásként nyerünk", a hazai GDP három százalékát jelenti. Azért harcolunk ezért a forrásért, "mert jár", és aki nem akarja azt odaadni, attól el kell venni, mégpedig úgy, hogy "úgy látszódjon, mintha odaadta volna" - mondta.

Orbán Viktor kiemelte: a Magyarországnak a hétéves uniós költségvetésből járó 22 milliárd euróból 12 milliárd már a számlánkon van, "van még hátra 10 milliárd, amit nekik oda kell adni nekünk, úgy, hogy közben jól érezzék magukat".

(MTI)