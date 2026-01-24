Anyaország, Publicisztika :: 2026. január 24. 19:12 ::

Az antifa hiszti és a valóság

A szélsőbaloldali, kommunista szellemiségű Mérce azon sajnálkozik, hogy úgy tűnik, idén nem várt akadályokba ütközik a szokásos tiltakozás a Becsület napja ellen. Érdemes azonban tényszerűen végigjárni az állításaikat.



Zsidó tüntető a Városmajorban 2020-ban (fotó: Kovács Tamás / MTI)

A cikk arról számol be, hogy a rendőrség az „antifatörvény” alapján betiltott egy antifasiszta megemlékezést és tüntetést Budapesten, amelyet a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) szervezett a február 14-i „Becsület napja szélsőjobboldali esemény” elleni tiltakozásként.

A tiltás indoklása szerint az esemény időpontja és helyszíne összefüggésbe hozható olyan korábbi gyűlésekkel, ahol antifasiszta résztvevők is megjelentek, és a rendőrség ezt antifa jellegű gyűlésként kezeli, holott az szerintük esemény célja „történelmi bűnök”, például a „náci és nyilas eszmék áldozatainak méltatása” lett volna.

És itt aztán tényleg mindjárt újra „csattognak a bakancsok”, hullik a „barna eső”, a hatósági döntés következtében még Sommer Katalin úgynevezett holokauszt-túlélő beszéde is tiltó intézkedés alá esett, így nem tarthat beszédet a Duna-parti cipők emlékműnél.

A marxista portál természetesen hallgat az előzményekről, mikor is 2023 februárjában az antifasiszta terroristák agyba-főbe vertek ártatlanokat. Bár az eddigi tapasztalatok és a kormány kétkulacsos viselkedése alapján, miszerint tavaly ősszel külföldi antifák tüntethettek zavartalanul a tárgyalások alatt a pesti utcákon, van bennem kétkedés, hogy végül valóban meg lesz-e tiltva ez az esemény. Nem beszélve arról, hogy várják még a Kúria döntését is. Amennyiben tényleg meg lesz tiltva, az üdvözlendő.



Így verték három éve a magyart

Viszont a legnagyobb hazugság leleplezése még hátravan.

A cikk kritikusan említi, hogy miközben a „szélsőjobboldali megemlékezéseket engedik, vagy nem tiltják”, addig az antifasiszta, gyűlöletellenes rendezvényeket, noha azok célja a történelmi események elítélése, a hatóság korlátozza az antifatörvény hivatkozásával.

No, ez egyáltalán nem igaz. A nemzeti szervezetek továbbra sem tarthatnak köztéri megemlékezéseket! A magát nemzetinek nevező kormány szerint továbbra sem kívánatos, hogy akár a Várban, akár a Hősök terén hazafiak emlékezzenek méltóságteljesen a Magyarországot és Európát védelmező magyar és német hősökről.

Természetesen az emléktúra meg lesz tartva idén is, egy túrát azért elég nehézkes betiltani, és a nacionalista oldal sosem arról volt híres, hogy feladja, így például a Légió Hungária szervezésében is lesz egy konferencia, amely a Körbezárt idealizmus nevet viseli.

De a „zsidó reneszánsz” országában továbbra a zsidók határozzák meg a Fidesz-kormány számára, kikről emlékezhetnek a magyarok és kikről nem.

Henney Viktor – Kuruc.info

Beszélgetés (többek között) a kitörésről

1945 februárjában a budai Vár testesítette meg Magyarországot és a keresztény Európát: