2026. január 29. 12:20

Gulyás: a kormány 30 százalékos kedvezményt ad a januári gáz- és áramszámlákból

A kormány arról döntött, hogy 30 százalékos kedvezményt ad a januári gáz- és áramszámlákból - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón.

Gulyás Gergely elmondta: a január 22-i adatok alapján 30 százalékos többlet jelent meg a fogyasztásban a rendkívüli hideg miatt.

Gulyás Gergely kitért arra is, hogy a többletfogyasztás mintegy 50 milliárd forintos többletterhet jelentene a magyar családoknak, ezt a kormány átvállalja.

A kormány döntése alapján a gáznál 30 százalékos mennyiségi, a távhőnél 30 százalékos árkedvezményt adnak, amit érvényesítenek a januári gázszámláknál.

Hozzátette: azoknak is szeretnének segíteni, akik árammal fűtenek, nekik, ha az áramnál akarják érvényesíteni a kedvezményt, akkor kérniük kell a szolgáltatójuktól, hogy a villanyszámlájuknál szeretnék megtenni - közölte.

Megjegyezte: számtalan technikai nehézséget jelent, hogy az emberek különböző időpontokban és különböző formában fizetik a számlájukat. Ennek kezelése és végrehajtása az Energiaügyi Minisztérium részéről komoly felkészültséget igényel. A jogszabály hamarosan megjelenik, további tájékoztatást fognak adni.

(MTI)