Anyaország, Videók :: 2026. január 14. 19:57 ::

Több mint tízmilliárd forintot bukhattak a magyar gazdák egy kormányközeli cég miatt

Legalább tízmilliárd forint – ennyit bukhattak a magyar gazdák egy kormányközeli cég miatt; az ügyben a Fidesz alelnöke, Kósa Lajos is érintett lehet.

​A Mátészalka térségében működő Bászna Gabona Zrt. tevékenysége kapcsán felmerül a lopás, csalás, sikkasztás és a pénzmosás gyanúja is. Miközben a károsult termelők futhatnak a pénzük után, a cég tulajdonosai luxusgépjárműveket és ingatlanokat vásároltak. A Mi Hazánk követeli, hogy a kormány a felelősök magánvagyonának terhére kártalanítsa a gazdákat, és rendezze az elmaradt kifizetéseket.