2026. május 24. 16:10

Magyar Péter nem érti, mit keres még Gulyás Gergely a Parlamentben - válaszolt a tegnapi barát

Vajon mit keres még Gulyás Gergely a Parlamentben? - tette fel a kérdést a miniszterelnök a Facebook-oldalán vasárnap. Gulyás Gergely szerint a dokumentumok cáfolják Magyar Péter kampányban elhangzott állításait.

Magyar Péter azt írta, "Gulyás Gergely korábban kiállt a kegyelmi botrány egyik fő felelőse mellett, és azt mondta, hogy addig marad, ameddig Balog Zoltán. Vajon mit keres még Gulyás Gergely a Parlamentben?"

Gulyás Gergely a közösségi oldalán ennek kapcsán vasárnap azt közölte: a miniszterelnök vélhetően azért foglalkozik a kegyelmi üggyel, "mert ő is látja, hogy a nyilvánosságra hozott dokumentumok cáfolják azt, amit a kampányban mondott, és megerősítik mindazt, amit 2024 óta a nyilvánosság is ismer: a kormánynak az ügyhöz nem volt semmi köze, a köztársasági elnök rossz döntést hozott és ezért vállalta a felelősséget".

Ugyanígy 2024 februárja óta az is ismert, hogy Balog Zoltán járt el a köztársasági elnöknél a kegyelem érdekében. "Mindaz, amit Magyar Péter a kampányban állított arról, hogy a kormánynak bármi köze lett volna a kegyelmi ügyhöz, valótlan volt" - jegyezte meg.

"Attól, hogy Balog Zoltán helytelenül járt el, amikor ebben az ügyben kegyelmet javasolt valakinek, aki arra nem volt érdemes, sosem fogom megtagadni őt" - írta bejegyzésében Gulyás Gergely.

(MTI)