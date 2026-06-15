Anyaország :: 2026. június 15. 16:58 ::

Felfüggesztettre ítélték a karateedzőt, aki felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban

Első fokon 1 év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a Szolnoki Járásbíróság hétfőn azt a karateedzőt, aki felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban 2024 nyarán. A döntés nem jogerős.

A Szolnoki Törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel azt közölte: A. T. R.-t védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt ítélték el 1 év - 3 évre felfüggesztett - börtönbüntetésre, a bíróság megítélése szerint a kiskorú veszélyeztetése nem valósult meg. Az 57 éves férfit emellett 5 évre eltiltották mindennemű karatetevékenységtől mint foglalkozástól - különösen karate oktatásától, edzősködéstől, bemutatóktól, versenyzéstől -, továbbá 400 ezer forint pénzbüntetésre ítélték.

A vádlottat a börtönbüntetésből annak végrehajtása esetén a legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltése utáni napon bocsáthatnák feltételes szabadságra.

A Szolnoki Járásbíróság nyolc tárgyalást tartott az ügyben, ezeken kiterjedt és részletes bizonyítási eljárást folytatott le, mivel a vádlott következetesen tagadta bűnösségét.

A megállapított tényállás lényege szerint a történtek idején 7 éves sértett 2024. július 8-12-én egy gyermektáborban vett részt, amelynek vezetője a karate sportedzői végzettségű vádlott volt. A táborozók július 11-én délelőtt a Szolnoki Kalandparkba mentek, ahol a kalandpályákon kívül egy rekortán borítású futókör van. A kisfiú, miután a kalandpark személyzete ráadta a sisakot és az egyéb védőruházatot, összeveszett egy társával, majd leült és sírni kezdett. A vádlott ekkor rászólt, hogy hagyja abba sírást. Miután a kisfiú tovább sírt, a hóna alá nyúlt és felállította, majd a közelben lévő futópálya közepére kísérte, azért, hogy megfenyítse.

A közlemény szerint a küzdősportban jártas férfi megfogta a kisfiú vállát és a föld felé tolta, majd a lábait nagy erővel hátulról kirúgta. A kisfiú a rúgástól megpördült a levegőben, majd a kezét és a fejét a futópálya szélén lévő szegélytől mintegy húsz centiméterre a rekortán futópályába ütötte. A gyerek tovább zokogott, erre a férfi azt mondta: "Hisztizzél, hisztizzél, ahogy a kislányok szoktak!". Ezután visszament a kisfiúhoz, álló helyzetbe rántotta, egy vizes palackból többször vizet locsolt az arcába - azzal folytatva: "Mi van, kislány vagy?! Sírjál!" -, majd a fejét hátrahajtva arra is vizet öntött.

Ezt követően az edző a többi gyermekhez fordult, és megkérdezte, "akar-e még valaki hisztizni", mert ott van nála az orvosság, "meggyógyítja", majd a kisfiút az egyik padra ültette.

A sértett a bántalmazás következtében nem szenvedett sérülést, fennállt azonban annak lehetősége, hogy 8 napon túl gyógyuló gerincvelő-sérülése (például nyaki gerincvelő-sérülése) keletkezzen - írták.

A döntés nem jogerős, az ügyész, valamint a vádlott és a védője is három munkanap gondolkodási időt kért. Fellebbezés esetén az ügy másodfokon a Szolnoki Törvényszéken folytatódik - áll a közleményben.