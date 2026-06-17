Anyaország :: 2026. június 17. 17:27 ::

Magyar Péter: amíg Pócs János a megújult Fidesz arca, addig könnyű dolgunk lesz

Amíg a senki által meg nem választott, "folyamatosan hazudozó és fiatalkorú lányokat zaklató" Pócs János a "megújult" Fidesz arca, addig könnyű dolgunk lesz. Nem lehetne frakcióvezető? - írta Magyar Péter egy szerdai Facebook-bejegyzésben.

A Szőlő utcai ügy "koronatanújának" lefizetésével vádolta meg Magyar Mártont Pócs

A Szőlő utcai ügy "koronatanújának" lefizetésével vádolta meg Magyar Mártont, a miniszterelnök testvérét Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője szerdai sajtótájékoztatóján, Budapesten.

A Tisza párt, a Kontroll, Magyar Péter testvére, Magyar Márton nemcsak, hogy hazugságot gyártott, de fizetett is ezért - közölte a politikus.

A fideszes politikus azt állította, hogy a Szőlő utcai ügyben Bangó Sándor tanú hamisan vádolt egy ismert politikust a lehető legaljasabb "politikai váddal", a pedofilváddal; ezért Magyar Márton négymillió forintot fizetett neki. A balliberális sajtó erről egyáltalán nem számolt be - tette hozzá Pócs János. Közölte: elvárható Magyar Péter miniszterelnöktől és Magyar Mártontól, a Kontroll alapítójától, hogy kérjenek bocsánatot, amiért félrevezették a nyilvánosságot.

A Kontroll a Tisza párt érdekében, Magyar Péter győzelme érdekében jött létre. A választás óta azonban sorra jelennek meg azok a tények, amelyek alátámasztják, hogy a kampányban hamisan vádolták a Fideszt - fűzte hozzá.

Pócs János hangsúlyozta: a balliberális sajtó egy büntetését töltő gyermek "hazug vallomására" épített stratégiát. Az áldozat, Sanyika maga vallotta be egy hangfelvételen, hogy "eszkortban férfiprostituáltként árulja magát" - fűzte hozzá.

A Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját, Juhász Péter Pált szexuális kényszerítés és erőszak gyanújával vették őrizetbe, és jelenleg is letartóztatásban van. A nyomozás során merült fel a "Zsolti bácsi" néven emlegetett férfi alakja, akinek kilétét eddig nem hozták nyilvánosságra. Pócs János kedden a YouTube-csatornáján tett közzé videót ebben az ügyben.

Magyar Márton a vádakra reagálva közölte: rágalmazás és becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala miatt feljelentést tesz az ügyben. "Bangó Sándor nem kapott pénzt sem tőlem, sem mástól a kontrollos interjúért cserébe, jómagam nem tudtam arról és ma sincs tudomásom arról, hogy Bangó Sándor hazudott volna az interjúban "Zsolti bácsi" vezetéknevéről" - tette hozzá.

(MTI nyomán)