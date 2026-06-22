Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. június 22. 17:12 ::

Magyar Péter a pápát idézve állt ki a buzifelvonulás mellett

Toroczkai Lászlóhoz hasonlóan Juhász Hajnalka (KDNP) is azt tette szóvá ma a parlamentben, hogy Szent László napjára sikerült a "Pride"-ot "rászervezni". Ennek kapcsán azt kérdezte: a Tisza-kormány szerint a "Pride"-nak nincs olyan hatása, amely közép- vagy hosszútávon a hagyományos családmodellt tönkreteheti? Megjegyezte, az emberi méltóság tiszteletben tartása fontos, de a gyermekek vonatkozásában nem lehet "politikai trenddé tenni a Pride-ot".



Fotó: Reuters

Szerinte ebben a kérdésben társadalmi feszültség van, ezért erről vitázni kellene. Közölte, erős lobbi nyomja el nemzetközi szinten az alapvető értékeket, a hagyomános családmodellt, pedig "konzervatív politikusként a Jóisten profi munkát végzett", mert a kromoszómaszám a fogantatás pillanatában eldől.

Azt is kérte a kormányfőtől, hogy a KDNP-ből jövőben ne üzzön gúnyt, mert az az egyetlen történelmi párt a parlamentben.

Magyar Péter válaszában közölte, azt javasolja a képviselőnek, menjenek ki az emberek hálószobájából. Idézte XVI. Benedek pápát, aki szerinte azt mondta, "ha egy meleg ember Istent keresi, ki vagyok én, hogy megítéljem őt?". (Csakhogy ezt nem Benedek, hanem Ferenc mondta - a szerk.)

Kitért arra, hogy az előző kormány tavaly be akarta tiltani a felvonulást. Idén is be akarnák tiltani? - kérdezte. Úgy folytatta, biztos a KDNP is észrevette, milyen sikeres volt a betiltás. Mennyien voltak kint? Négyszázezren? Az hányszor annyi, mint a KDNP tagsága? Százezerszer? - tudakolta.

Magyar Péter szerint a KDNP-nek semmi köze nincs Barankovics Istvánhoz, a keresztényszocialistákhoz, a KDNP évtizedek óta nem mer elindulni egyedül a választáson, senki nem választotta meg a pártot.

Kijelentette, Magyarországon mindenki élhet a gyülekezési jogával.

(MTI nyomán)