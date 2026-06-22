Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. június 22. 16:30 ::

Magyar Péter megfogadta a javaslatunkat: homokos "pároknak" adná örökbe a cigánygyerekeket

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője azt mondta ma napirend előtt, a miniszterelnök a kampányban sokszor említette Szent Lászlót, akinek most szombaton lesz a napja, a főváros azonban nem Szent Lászlótól lesz hangos, hanem a "Pride"-tól. Felidézte, korábban a kormányfő azt kérdezte, hol van jobb helyen egy család nélkül felnövő gyermek: Hollandiában emberkereskedőknél, drogkartelleknél, vagy Magyarországon egy egyedülálló, vagy "meleg" párnál.



Fotó: Mohos Márton / 24.hu

Az ellenzéki politikus szerint a Szentírás alapján egészen biztosan nem lehetne kimondani, hogy azonos nemű párok is örökbe fogadhatnak gyermeket. Hozzátette, Magyarországon 300 ezer meddősséggel küzdő pár van, ők sokkal alkalmasabbak lennének az örökbefogadónak.

- Nem hiszem, hogy most kell arról beszélni, hogy azonos nemű pároknak odaadják-e a gyermekeket - mondta, azt kérdezve a miniszterelnöktől, oda fogják-e adni a gyermekeket azonos nemű pároknak.

Magyar Péter hangsúlyozta, jelenleg sok száz, inkább ezernél is több örökbefogadásra váró gyermek van. Toroczkai László azt elfelejtette megválaszolni, hol van jobb helyen egy fél éve kórházban nevelkedő gyermek. A rácsos ágyban, egy agresszív családban, vagy egy gyermekotthonban, vagy egy "meleg" párnál, ha éppen nincs meddő pár? - kérdezte.

Hozzátette, nagyon sok örökbefogadásra váró "roma" származású gyermek van, akik elől a Mi Hazánk képviselői "kiiszkoltak" az Országgyűlés alakuló ülésén, és senki nem akarja örökbe fogadni őket, de lehet, hogy lennének olyan azonos nemű párok, akik igen.

(MTI nyomán)

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