Anyaország :: 2026. július 1. 12:53 ::

Medián: 73 százalékon áll a Tisza Párt a biztos szavazók között

Tovább nyílt az olló a Tisza Párt és a Fidesz–KDNP támogatottságában, a teljes népesség 67 százaléka szerint az országban „jó irányba mennek a dolgok”, derül ki a Medián júniusi, hvg számára készített felméréséből.

A felmérés szerint a Tisza Párt a teljes népességben 60, a választani tudók között 71, a biztos szavazók között pedig 73 százalékon áll.

Ezzel szemben a Fideszt a teljes népesség 18 százaléka támogatja, a választani tudók és a biztos szavazók között pedig 21-21 százalékon áll.

A teljes népességben hibahatáron belüli mértékben, 1 százalékponttal csökkent ugyan a kormánypárt támogatottsága, az ellenzék, vagyis a Fidesz-KDNP viszont 3 százalékpontot veszített.

A Fidesz-szavazók között ráadásul az elkötelezettség is lazult: azok körében, akik állításuk szerint biztosan részt vennének egy közeljövőben tartandó új választáson, és tudják is, hova voksolnának, a Tisza Párt előnye 70:23-ról 73:21-re nőtt a Fidesszel szemben. Érdekes emellett az is, hogy a májusi 62 után most már a válaszadók 63 százaléka állítja, hogy áprilisban a Tisza Pártra szavazott.

A Mi Hazánk nagyjából tartja a bejutási küszöb körüli eredményét, a DK pedig mindhárom kategóriában 1 százalékon áll, írja a Telex.

Módszertan: a felmérést 2026. június 22. és 29. között készítette a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet 1000 fős országos reprezentatív minta telefonos megkérdezésével. A minta kisebb torzulásait a KSH adatait felhasználva matematikai eljárással, úgynevezett súlyozással korrigálták, így a minta jól tükrözi a szavazókorú lakosság településtípus, nem, életkor és iskolai végzettség szerinti összetételét. A közölt adatok hibahatára a teljes mintában a válaszok megoszlásától függően legfeljebb ±3,1 százalék.