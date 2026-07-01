Anyaország :: 2026. július 1. 16:32 ::

PSZ: veszélybe került a javítóintézetek működése, azonnali kormányzati beavatkozásra van szükség

Veszélybe került a javítóintézetek működőképessége, mert az alapvető ellátáshoz sincs elegendő szakember - erre hívta fel a figyelmet a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) gyermekvédelmi tagozata a kormányzati döntéshozóknak írt nyílt levelében, amelyet a szervezet szerdán juttatott el az MTI-hez.

Azt írták, 2025. december 10-én rendvédelmi szervek jelentek meg a gyermekvédelmi intézményekben, ezen felül a javítóintézetekben a büntetés-végrehajtás szakemberei is. Azóta a munkavállalók teljes bizonytalanságban vannak, most sem tudják, ki a kormányzati felelőse a területnek, hogy mi lesz a sorsuk - erről és egyéb szakmai kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatás nincs - tették hozzá.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend alapján magas - többször indokalatlanul - a felfüggesztett, illetve elbocsátott kollégák száma, a kivizsgálások lassúak. Rengeteg a pályaelhagyó kolléga, "többen betegszabadságba menekülnek", a kis számban jelentkező felvételiző jelöltek kiválasztási eljárásrendje pedig rendkívül lassú - mutattak rá.

A PSZ álláspontja szerint a fentiek kifejezetten veszélyeztetik a javítóintézetekben az alapvető ellátáshoz szükséges dolgozói létszámot, javítóintézetek "az összeomlás szélén állnak."

A szervezet a járulékos, de fontos problémák között említi, hogy a kialakult helyzet bizonytalansága emelte a gyerekek körében a szökési rátát is.

Jelezték továbbá, hogy a büntetés-végrehajtás irányítása alatt a gyerekeket ide-oda szállítják az intézetek között, ami tanulmányok, nevelési folyamatok, már kialakult nevelői, kortársi kötődések megszakításával jár, és a családi személyes kapcsolattartás is nehezebbé válik.

"Azonnali, halasztást nem tűrő kormányzati beavatkozásra van szükség! Intézkedéseket várunk, hogy a gyerekek és a munkavállalók is nagyobb biztonságban legyenek! A gyerekek jólléte mindannyiunk érdeke" - olvasható a nyílt levélben.

A PSZ gyermekvédelmi tagozata a levélben beszámolt arról is, hogy május 16-án a PSZ kongresszusán személyesen megjelent Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, június 25-én pedig Naderi Zsuzsanna szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár is szakmai egyeztetést tartott a PSZ képviselőivel. Május 31-én a Gyermekjogi Civil Koalíció egy átfogó gyermekjogi reformjavaslatot nyújtott át Bódis Kriszta társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak, ennek fontos megállapítása, hogy a javítóintézeti nevelést a büntetés-végrehajtás alól azonnal vissza kell helyezni a gyermekvédelem alá.