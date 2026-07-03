Anyaország :: 2026. július 3. 08:43 ::

Halálos balesetet okozó ukránt tartóztattak le

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte annak az 51 éves ukrán férfinak a letartóztatását, aki halálos balesetet okozott június végén Tószeg lakott területén kívül - közölte a Szolnoki Járási Ügyészség az MTI-vel.

A járási ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indítványozta a férfi letartóztatását - írták.

A vádhatóság indítványa szerint a férfi az általa vezetett személygépkocsival 2026. június 28-án az éjszakai órákban Tószeg lakott területén kívül, a 4613-as számú úton közlekedett Kőröstetétlen irányából Tószeg irányába három felnőttkorú, valamint nyolc- és ötéves utasával. A személygépkocsiban utazók valamennyien ukrán állampolgárok voltak, mindannyian használták a biztonsági övet.

A férfi egy 60 kilométer per órás jelzőtáblával védett kanyarba túl nagy sebességgel haladt be, ami miatt a jármű lesodródott a jobboldali útpadkára, majd a meredek árokpartra, ahol a tetejére borult - részletezték.

A baleset során a gyanúsított, két felnőttkorú utasa és a nyolcéves gyermek nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett, míg egy harmincéves nő és az ötéves gyermek súlyos, életveszélyes sérüléseket. A harmincéves sértett másnap a kórházban meghalt - közölték.

A járási ügyészség azért indítványozta a férfi letartóztatását, mert a kiszabható büntetés nagyságára figyelemmel fennáll szökésének, elrejtőzésének veszélye. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája a férfi letartóztatását elrendelte - szerepel a közleményben.