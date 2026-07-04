Anyaország :: 2026. július 4. 09:49 ::

A régi megyetáblákat már hiába keresi a vicces fiú

Nincsenek meg a 2023-ban leszerelt vármegyetáblák – közölte az RTL Híradójával a Magyar Közút. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön jelentette be, amit már korábban is pedzegetett: hogy lecserélik a vármegye és főispán elnevezéseket. Az elnevezések korábbi cseréjére a történelmi múlt miatt volt szükséges, ugyanis Szent Istvántól 1950-ig a vármegyét és az ispánt használta a közigazgatás.



Jöhet az állami vandalizmus (kép: Szol24)

„A 21. században nem földesurakra, nem főispánokra, nem oligarchákra, hanem egy modern európai államra van szükség” – mondta Magyar korábban. Szerinte a váltáshoz több száz jogszabályt és táblát is le kell cserélni. A gyakorlati részről azt mondta: „Reméljük, hogy nem lopták el a régi táblákat, majd megkérdezzük, hova tették a régi Borsod-Abaúj-Zemplén megyés táblát vagy a Zala megyés táblát.”

Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató-helyettese azt mondta az RTL-nek, hogy már rég átmatricázták és átfóliázták a régi táblákat, amiket forgalomterelésre használtak fel. A Közútnak 589 megyehatártáblája van, ezeket kéne lecserélni, ami 50 millió forintba kerülhet.

Magyar a sajtótájékoztatón vicceskedve azt mondta, elég lenne a „vár” szótagot egy-egy piros szívecskével letakarni. Ezt viszont jogszabály-módosítással lehetne csak megoldani. De le kell majd cserélni a középületek tábláit és a hivatalos pecséteket is, ennek árát nem lehet tudni.