Anyaország, Videók :: 2026. július 27. 15:59 ::

Ma a sértődötten kivonuló fideszesek biztosították a jelenetet a parlamenti filmszínházhoz

Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődött az Országgyűlés hétfői ülése, a miniszterelnök a kormány döntéseiről beszélt. A Mi Hazánk szerint főként személyes sérelmekről szólt a miniszterelnök beszéde, a KDNP úgy értékelt, hogy a jogi erőszak időszakaként vonul be a történelembe ez az időszak.

Magyar Péter miniszterelnök a felszólalásában hangsúlyozta: a kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, és közben a magyarok mindennapi biztonságának, megélhetésének és méltóságának biztosítása vezérli.

Közölte: szeptember 1-jétől eltörlik a vényköteles gyógyszerek általános forgalmi adóját (áfa), és szinte nincs olyan háztartás, amelyet ne érintene ez a döntés. Magyarországon mintegy 4 millió ember szed rendszeresen orvos által felírt gyógyszert, és sokakkal előfordult már, hogy anyagi okokból nem tudták kiváltani a szükséges készítményüket - mondta.

Bevezették továbbá a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást a rászoruló gyermekeknek, ez nagyjából 400 ezer gyermeket érint - mutatott rá.

Mi Hazánk: főként személyes sérelmekről szólt a miniszterelnök beszéde

Toroczkai László (Mi Hazánk) a Medián legfrissebb közvélemény-kutatására utalt, amely szerint 5 százalékpontot esett a Tisza támogatottsága, és bár még nagy a támogatottságuk, ha így folytatják, garantáltan egyre kisebb lesz. Egyúttal jó hírnek nevezte, hogy pártját már a Medián is 9 százalékra méri.

A kormányfő beszédébe belefért pár mondat a tűzifa áfájának csökkentéséről, amit a Mi Hazánk évek óta követelt, és kitért a vényköteles gyógyszerek áfájának csökkentésére, az iskolakezdési támogatásra, amelyeket jó hírnek nevezett az ellenzéki politikus. De ezután megint Tusványos, Orbán Viktor és a miniszterelnök személyes sérelmei következtek - mondta, és úgy értékelt: ez most már kevés lesz.

Eddig - mintegy 2,5 évig - egész jól előadta, hogy Ludas Matyi, és nem elkényeztetett budai úri gyermek, aki a NER-ből jött, de most már ott a kormányzati felelősség a kezében. Jól látszik, véletlenül sem Ludas Matyi, hanem maradt, aki volt - fogalmazott.

Toroczkai László az alkotmánybíró-választással kapcsolatban arra szólította fel Magyar Pétert, magyarázza el, miért nem jó a Mi Hazánk jelöltje, Schiffer András.

Összegzése szerint újra és újra az derül ki, hogy azok a szólamok, amelyekben demokráciáról és kölcsönös tiszteletről beszél, az abszolút filmszínház részei.

Hozzátette: jó lett volna, ha belefér a beszédbe, hogy a Dél-Alföldön eltűnt a víz a kutakból, vagy az, hogy a 6 ezer milliárd európai uniós forrás - amelynek 35 százaléka hitel - mekkora részét lehet béremelésekre fordítani, vagy arról, hogy 700 méterre a lakóházaktól 200 méter magas szélerőművek épülhetnek.

A Mi Hazánk frakcióvezetője a vizsgálóbizottságokkal összefüggésben jelezte: törvényjavaslatot nyújtanak be a héten, hogy politikusok esetében lehetőség legyen hazugságvizsgáló alkalmazására önkéntes alapon a meghallgatások során.

KDNP: a jogi erőszak időszakaként vonul be a történelembe ez az időszak

Rétvári Bence (KDNP) értékelése szerint erre a korszakra úgy fognak tekinteni, hogy olyan dolgok történtek a közjogi rendszerben, amikre sem azelőtt, sem azután, sem Magyarországon, sem Európában nem volt példa.

Ilyen erőszakos közjogi letarolás soha, semmikor nem történt, és akik ehhez a nevüket adták, "behúzott nyakkal fognak ülni", és azt mondják, csak Magyar Péter mondta nekünk, és nem gondoltunk bele, pontosan mit teszünk - fogalmazott, hozzátéve: ez az időszak pár év múlva mint a jogi erőszak időszaka vonul bele a történelembe.

Kitért arra, hogy a pénzügyminiszter közlése szerint a vényköteles gyógyszerek áfatartalmának csökkentése idén 2 milliárd forintba kerül. Felidézte, hogy a választási kampányban nem erről volt szó, azt mondta Magyar Péter, hogy vény- és nem vényköteles gyógyszerek áfája egyaránt mérséklődni fog, és csak a gyógyhatású készítményeket nem érinti majd a csökkentés. Ez is egy újabb megszegett ígéret - mondta, majd emlékeztetett, hogy a Fidesz-KDNP idején a magas vérnyomás elleni, cukorbetegségre felírt, asztma- és epilepsziagyógyszerek ára mintegy a felére esett.

Szóvá tette, hogy az iskolakezdési támogatást 700 ezer családnak ígérték, és lett 400 ezer gyermek belőle, úgyhogy tehetős, egy gyermeket nevelők is megkapják. Megjegyezte, hogy a tűzifa-támogatás a Fidesz-kormány vezette be, és évről évre emelték a keretet. Bírálta a jelzáloghitelek kamatstopjának megszüntetését, egy döntéssel visszaküldtek 450 milliárd forintot a bankok zsebébe. Megváltoztatták a kiskereskedelmi különadó számítását is, aminek a multik örülhetnek - tette hozzá.

A kormányfő beszéde alapján úgy látta: Magyar Péternek nagyon fáj, hogy nem lehetett ott Tusnádon.

Felidézte egy 2024-es nyilatkozatát is, amely szerint Magyarország minden feltételt teljesített az uniós források érdekében, erre most azt mondja, a Tisza-kormány teljesíti a feltételeket. Hogy lehet ilyen ellentmondás egyik és másik mondata között? - vetette fel. Rétvári Bence szerint a kormányfőnek nincs valós világ- és jövőképe, csak pillanatnyi, akár egymásnak ellentétes mondatai, Facebook-posztjai vannak - összegzett.

A KDNP frakcióvezetője úgy fogalmazott: azért nem érti, amit Orbán Viktor korábbi miniszterelnök Tusnádfürdőn mond, mert neki van világ- és jövőképe Magyarországról, "Önnek Facebook-posztjai vannak", ezért soha nem fogja azt a szintet megérteni.

Azt is szóvá tette, hogy a miniszterelnök embereket fenyeget azzal, hogy elviszik őket. Végül a köztisztviselők leváltásával összefüggésben egy idézettel zárta felszólalását: ez nem bosszú, hanem a demokrácia megerősítésének egyik módja. Lehetne ez Magyar Péter egyik mondata, de Rákosi Mátyástól származik - emelte ki.

Fidesz: a Tisza végighazudta a kampányt, és most a kormányzást is

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője azt mondta: a miniszterelnök sokat foglalkozik a Fidesszel és Tusványossal, pedig úgy tűnik, nem értette meg a rendezvény szellemiségét. Jó döntés volt, hogy a szervezők nem hívták meg, hiszen az látszik, hogy Orbán Viktor beszédéből sem értett meg semmit - fogalmazott.

Kiemelte: a Fidesz feladata a hazugságok leleplezése és az igazság kimondása. A Tisza végighazudta a kampányt és ezt most, a kormányzása alatt is folytatja - jelentette ki.

A képviselő felvetette: a Tisza több olyan intézkedést hozott, amiről a kampányban nem volt szó, ilyen a kamatstop kivezetése és a védett árak felszámolása. A Fidesz szembeszáll az önkénnyel, amely napról napra épül Magyarországon - hangsúlyozta.

Bóka János kitért rá: egy alkotmánybíró megválasztása komoly dolog, mégis rendkívül rövid jelölési és vitaidőszak után dönt most erről az Országgyűlés. Miért siet a kormány az új alkotmánybíró kinevezésével? - vetette fel. Hozzátette: a Fidesz nem asszisztál ehhez a folyamathoz.

Tisza: a kormány teljesíti az ígéreteit

Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője arról beszélt, hogy a Fidesz tönkretette az országot az elmúlt 16 évben, és a hozzáállása azóta sem változott, úgy tűnik, folytatni szeretné a rombolást.

Ezzel szemben amit a Tisza most tesz, az nem inkubátorház, nem faiskola, hanem kőkemény törvényhozás és kormányzás, az ígéreteik teljesítése - mondta. Hozzátette: a Tisza döntései mind abba az irányba mutatnak, hogy a korábban tett vállalásaikat teljesítsék.

A frakcióvezető a Tisza vállalásairól beszélve megemlítette a nemzetközi kapcsolatok és a demokratikus jogállami működés helyreállítását, a politikai propaganda leállítását, a politikai befolyás megszüntetését az állami intézményekben és cégekben, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, az uniós pénzek hazahozatalát és az ügynökakták megnyitását. Arra kérte az ellenzéket, hogy ne akadályozza a demokratikus fejlődést és a gazdaság beindítását.

Miniszterelnök: egyre elszomorítóbb az ellenzék állapota

Napról napra elszomorítóbb az ellenzék állapota, de ez nem a mi dolgunk - kezdte viszonválaszát Magyar Péter miniszterelnök, majd arról beszélt, megérdemlik a Fidesz még megmaradt szavazói, ez a mintegy egymillió magyar ember, hogy ne alkotmányjogi okfejtésekről, hanem az uniós források hazahozataláról beszéljenek nekik a korábbi kormányoldal politikusai.

Azt hangsúlyozta: a Fidesz képviselői ellene szavaztak annak a száz oldalnál is hosszabb törvényjavaslatnak, amit ahhoz kellett elfogadni, hogy megkaphassák a magyarok a nekik járó uniós forrásokat.

Mint mondta, a Fidesz frakcióját vezető Bóka János "gyártott egy alkotmánybírósági beadványt", amelynek része volt az uniós források hazahozatalát akadályozása. Úgy nyilatkozott: Orbán Viktor politikájának lényege, hogy "minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb". ( Ugyanez volt az ő politikájuknak is a lényege a választás előtt - a szerk.)

Miért utálják, miért haragszanak a saját hazájukra, a saját honfitársaikra? - kérdezte a miniszterelnök, felvetve, ennek az oka az lehetett, hogy tömegek "szavazták le" az előző kormány mögött álló politikai erőt.

Mi dolgozunk, és azért dolgozunk, hogy minél több teljesüljön a vállalásainkból - hangsúlyozta Magyar Péter, aki úgy nyilatkozott, ez mintegy száz esetben részben vagy egészben már meg is történt.

Megjegyezte: az előző kormányt alkotó pártok szemérmetlenül hazudnak, és még mindig azt hiszik, hogy ez segít megmenteni őket. Szembenézést várnak a magyar emberek - jelentette ki, ide sorolva az "ipari méretű lopások" részleteinek feltárását.

Személyes érintettség

A személyes érintettség miatt szót kérőket Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés alelnöke arra figyelmeztette, hogy magasabb tűrési kötelezettség terheli a képviselőket.

Bóka János (Fidesz) azt monda, a miniszterelnök többszörösen hazaárulónak nevezte, ez a politikusi tűrési kötelezettségébe nem tartozik bele. Arra reagálva, miért nem szavazták meg az uniós források hazahozatalát lehetővé tévő törvény, a Fidesz frakcióvezetője közölte, azt rossz törvénynek tartják, Alkotmánybírósághoz pedig azért fordulnak, mert az alkotmányellenes. Szerinte rendkívül egyszerű eljárási szabályokat sértettek meg a törvény elfogadásakor, alaptörvényi konzultációs kötelezettségnek nem tettek eleget, amely egyértelműen közjogi érvénytelenséget eredményez.

Hallerné Nagy Anikó arról tájékoztatta a fideszes politikust, hogy az indokolása megfelelt a követelményeknek, de később eltért a tárgytól, nem személyes érintettségről szóltak az elmondottak.

A szintén személyes érintettség miatt felszólaló Hankó Balázs (Fidesz) azt mondta, Magyar Péter korábban és most is azzal fenyegette, hogy börtönbe kerül. Ezt honnan tudja? Ezzel félreérthetetlen utasítást ad? - kérdezte, emlékeztetve arra, nem tud lemondani a mentelmi jogáról.

Koholt vádak alapján koncepciós eljárás folyik, hét munkatársát zárták börtönbe, ötöt ott is tartanak - közölte, megjegyezve, indokolatlan kényszerintézkedésnek tartja ezt. Hozzátette, a támogatások vizsgálatát április végén kezdeményezte, azt három hónapig blokkolták, hogy a koncepciós eljárást elindítsák.

Hallerné Nagy Anikó megvonta a szót a képviselőtől, mert eltért a tárgytól. Hankó Balázs tovább beszélt, de mikrofonját kikapcsolták, közben a Fidesz és a KDNP képviselői - a Tisza országgyűlési képviselőinek vastapsa mellett - kivonultak az ülésteremből.

(MTI nyomán)