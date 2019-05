Pár gondolat a Jobbik színeváltozásáról a Strache-ügy kapcsán. Ők mindig is Kelet-Ázsiával álltak harcban?

Az egyszeri honfiú/honleány olvassa a híreket, melyek a már hivatalosan is radikál-mentes övezetté nyilvánított Jobbik háza tájáról érkeznek:

Azt akarják megtudni a fiúk, hogy a csúnya, gonosz, populista FPÖ - akik mellesleg legújabban Orbán bácsi legjobb pajtásainak számítanak - milyen csúnya és gonosz ruszki kapcsolatokkal rendelkeznek, mert az bizony nagyon-nagyon rosszat jelent, hisz a nagyon-nagyon populista, és nagyon-nagyon putyinista Orbán is ismerheti őket.

Lehet, meg kellene nézni a saját telefonjukban is az elérhetőségeket, és felfrissíteni az emlékezetüket, no meg tükörbe nézni! Mi majd segítünk nekik, ha maguktól nem menne!

Mi úgy emlékszünk, hogy két-három esztendővel ezelőtt még alig lehetett látni az orosz medve nagy és szőrös, de ugyanakkor mégiscsak kerekded tomporát a lánglelkű jobbikos hazafiak tolongásától. Ott volt mindenki, aki számít! Vona, Gyöngyösi, Mirkóczki, sőt, még a "mélyen tisztelt" pártigazgató urunk, maga Szaszi is. Hol országos televíziót akartak vetetni az oroszokkal, hol pénzt akartak tarhálni a kampányra, de hát akkor még ez nem volt olyan büdös nekik. Szintúgy HC Strache, aki után akkoriban két kézzel próbáltak kapkodni, nyilván korlátozott sikerrel. Azt meg már meg sem merjük említeni, hogy ugyanezt a tolongást eljátszották a kisportolt és demokratikus ottomán hátsók előtt is, szintén korlátozott sikerrel. Oroszok kilőve, törökök kilőve, most jöhetnek a szép és illatos nyugati ülepek! Így már Weber is meg lesz szavazva , mert a Jobbik mindig is Kelet-Ázsiával állt harcban!