2026. január 12., hétfő, Ernő, Keszi napja van.
Vakbarát/mobil
Látogatottság
RSS
Fórum
Címlap
Antimagyarizmus
Cigánybűnözés
Háború
Humor
LMBTQP+
Migránsbűnözés
Videók
Zsidóbűnözés
Friss hírek
21:41
Fehér Ház: a diplomácia az első eszköz Irán felé, de a légicsapás is "az asztalon van"
21:18
Mentális védőpajzs és stabilitás a modern korban - Hal Melinda pszichológus a Fekete István
Szabadegyetemen
21:10
A moldovai elnök igennel szavazna a Romániával való
egyesülésre
20:19
Egy gyerek is volt egy "fiatalok" által ellopott autóban Szombathelyen - kitették a
járdára
19:50
A zaporizzsjai Novobojkivszke elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium
19:17
Mexikói elnök: egyelőre sikerült elkerülni az amerikai katonai beavatkozást
18:51
Eltűnt Brendonka a XVII.
kerületből
18:48
Franciaországban megkezdődött az önkéntesesek toborzása a "nemzeti" katonai szolgálatra
18:20
Hatszáz dolgozót küld kényszerszabadságra az Azomures
18:05
Grönlandi kormányzat: a szigetet a NATO-nak kellene megvédenie
17:50
Új ítélet: az Indexnek helyre kell igazítania a Tisza állítólagos adóterveit "szivárogtató"
cikkét
17:42
Alkotmánybírósághoz fordult egy koldus, mert a leszólító kéregetés tilalma "sérti az emberi méltóságát"
17:33
Az ausztrál parlament "gyűlöletbeszédre" vonatkozó törvényeket fogad el a Bondi Beach-i támadás után
17:09
Törvénymódosítással mentenék meg Netanjahut a börtöntől
16:46
Tíz tonna sóba rejtett kokain a spanyol rendőrség eddigi legnagyobb nyílt tengeri
drogfogása
16:27
Eltérő kultúra, eltérő autózási
szokások
15:58
Orosz védelmi tárca: a lvivi repülőgépjavító üzemet semmisítette meg az Oresnyik
15:47
Pénzmosás miatt börtönbüntetésre ítélték a korábbi grúz miniszterelnököt
15:07
Ukrán szaktárca: hét megyében nincs áram az orosz csapások miatt
14:58
Ónos eső várható ma és holnap
14:39
Eurostat: emelkedett az unió területén védelmi státusszal élő ukrajnai menekültek száma novemberben
14:15
KSH: novemberben az előző év azonos időszakához mérten 5,4, az előző hónaphoz képest 2 százalékkal esett vissza az ipari termelés
13:38
Peking szerint megállapodás született az Európai Unióval a kínai elektromos járművek ügyében
13:07
Nézőpont: Fidesz: 47%, Tisza: 40%, Mi Hazánk:
6%
12:59
Amerika a "szabadság földje", avagy akcióban a jenki
cseka
Összes friss hír
24 óra legolvasottabbjai
Három
nap
Észak-Dortmundban
Nézőpont:
Fidesz: 47%, Tisza: 40%, Mi Hazánk:
6%
Január
20-án jön az új KRESZ
Szakszerűtlen
javítással balesetet okozó buszszerelőket ítéltek el Zalában
A
zsidókkal barátkozó Reza Pahlavi minél hamarabb vissza akar térni Iránba
Eltűnt
Brendonka a XVII.
kerületből
Orosz
védelmi tárca: a lvivi repülőgépjavító üzemet semmisítette meg az Oresnyik
Programajánló
::
2026. január 12. 21:18
::
Hozzászólások
Mentális védőpajzs és stabilitás a modern korban - Hal Melinda pszichológus a Fekete István Szabadegyetemen
Szólj hozzá!
Friss hírek az elmúlt 24 órából
21:41
Fehér Ház: a diplomácia az első eszköz Irán felé, de a légicsapás is "az asztalon van"
21:18
Mentális védőpajzs és stabilitás a modern korban - Hal Melinda pszichológus a Fekete István
Szabadegyetemen
21:10
A moldovai elnök igennel szavazna a Romániával való
egyesülésre
20:19
Egy gyerek is volt egy "fiatalok" által ellopott autóban Szombathelyen - kitették a
járdára
19:50
A zaporizzsjai Novobojkivszke elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium
19:17
Mexikói elnök: egyelőre sikerült elkerülni az amerikai katonai beavatkozást
18:51
Eltűnt Brendonka a XVII.
kerületből
18:48
Franciaországban megkezdődött az önkéntesesek toborzása a "nemzeti" katonai szolgálatra
18:20
Hatszáz dolgozót küld kényszerszabadságra az Azomures
18:05
Grönlandi kormányzat: a szigetet a NATO-nak kellene megvédenie
17:50
Új ítélet: az Indexnek helyre kell igazítania a Tisza állítólagos adóterveit "szivárogtató"
cikkét
17:42
Alkotmánybírósághoz fordult egy koldus, mert a leszólító kéregetés tilalma "sérti az emberi méltóságát"
17:33
Az ausztrál parlament "gyűlöletbeszédre" vonatkozó törvényeket fogad el a Bondi Beach-i támadás után
17:09
Törvénymódosítással mentenék meg Netanjahut a börtöntől
16:46
Tíz tonna sóba rejtett kokain a spanyol rendőrség eddigi legnagyobb nyílt tengeri
drogfogása
16:27
Eltérő kultúra, eltérő autózási
szokások
15:58
Orosz védelmi tárca: a lvivi repülőgépjavító üzemet semmisítette meg az Oresnyik
15:47
Pénzmosás miatt börtönbüntetésre ítélték a korábbi grúz miniszterelnököt
15:07
Ukrán szaktárca: hét megyében nincs áram az orosz csapások miatt
14:58
Ónos eső várható ma és holnap
14:39
Eurostat: emelkedett az unió területén védelmi státusszal élő ukrajnai menekültek száma novemberben
14:15
KSH: novemberben az előző év azonos időszakához mérten 5,4, az előző hónaphoz képest 2 százalékkal esett vissza az ipari termelés
13:38
Peking szerint megállapodás született az Európai Unióval a kínai elektromos járművek ügyében
13:07
Nézőpont: Fidesz: 47%, Tisza: 40%, Mi Hazánk:
6%
12:59
Amerika a "szabadság földje", avagy akcióban a jenki
cseka
12:36
Videóra vették a cigányok a 13 éves pápai fiú
megverését
12:05
"Gyógyhatású" tehénvizeletet exportálnak Indiából Új-Zélandra - "tele van egészségügyi
előnyökkel"
11:36
Trump Venezuela ügyvezető elnökeként mutogatja
magát
11:22
Január 20-án jön az új KRESZ
10:43
Politikai menedékjogot adott Orbán a volt lengyel igazságügyi miniszternek
10:35
A NAV kiadványban foglalta össze a tudnivalókat az szja-nyilatkozatokról
09:38
Szakszerűtlen javítással balesetet okozó buszszerelőket ítéltek el Zalában
09:18
Sportpályán erőszakoskodott egy kisfiúval egy pedofil buzi
08:57
A hóátfúvások adták a legtöbb munkát a katasztrófavédelemnek tegnap
08:26
Venezuelai miniszter: háborús bűncselekmény volt az amerikai beavatkozás
07:58
Nagy-Britannia mélységi csapásmérésre alkalmas rakétát fejleszt ki Ukrajnának
07:37
84 órája nem működik a lakossági internetszolgáltatás Iránban
07:16
Tizenöt határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén
06:59
Kemény fagyokkal indul a hét, majd enyhülés jön
23:33
A zsidókkal barátkozó Reza Pahlavi minél hamarabb vissza akar térni Iránba
23:02
Tömegmészárlást rendezett egy őrült néger Mississippi államban
22:35
Három nap
Észak-Dortmundban
21:56
Amerikai beavatkozás merült fel Iránban is
További hírek
Ugrás a lap tetejére
Kereső
Árfolyamok
EUR
385,68 Ft
USD
331,80 Ft
GBP
444,39 Ft
CHF
413,88 Ft
CAD
238,46 Ft
Utoljára frissítve: 2026. 01. 12. 21:34:11
Legolvasottabb hírek
A héten
Az évben
Prostituált
volt az angyalföldi "fitneszmodell", gyilkosa politikusokat akart
ölni
(44050)
Cigány
Iván kocsit venne, magyar kutyák
kíméljék!
(30406)
Halált
okozó testi sértés miatt indítottak nyomozást Dudás Miklós halála
ügyében
(26839)
Elkapták
Pádár Viktóriát, és máris gondoskodtak a személyiségi
jogairól
(22525)
Elfogták
az angyalföldi
gyilkost
(21538)
"Allah
segítségével" mecsetet nyitnak
Szombathelyen
(21319)
Orosz
zászló alatt hajózó tankert foglalt le Amerika, Moszkvának alig van szava
hozzá
(21114)
Medvegyev
megmutatta az "európai kormányzó idiótáknak", hogy mi lesz, ha nyugati kontingensek mennek
Ukrajnába
(20617)
A
budakeszi Chuck Norris élőben, egy hollywoodi zsidó ripacs és egy sor külföldi politikus videón jelentkezett be a
Fidesz-kongresszuson
(18963)
Az
erő
nyelve
(17164)
A héten
Az évben
Zsidóságtörténet,
szájba hugyozás és "kakiszex" - Perintfalvi Rita pornófilmben mutatta meg beteg lelkivilágát
(18+)
(265930)
"Allah
haragjának eszközei" ígérnek vért az utcákon - ukrán és orosz nyomokat is hagytak maguk
után
(144687)
"Teherán
égni fog" - az iráni válaszcsapás nem ízlett a
zsidóknak
(134433)
Nyilasfóbiások
figyelmébe: mi történt 1944. október
15-én?
(130805)
"Nagy
a buli bent, gyerekek? Köszönjük, hogy összehoztátok a legnagyobb Pride-ot
Magyarországon!"
(110979)
Kezdődik:
kiderítette a fideszes sajtó, hogy pornózik a Tisza Párt egyik vezető
politikusa
(110542)
22
hónapos magyar kislányt ölt meg ez a miskei cigány - buszon is verhették a gyerekeket
korábban
(103725)
Egy
ukrán szőke szépség végzetes találkozása az amerikai
négervalósággal
(81522)
Prostituáltként
futtatott két lányt a javítóintézet letartóztatott igazgatója és élettársa - mutatjuk
őket
(76401)
Halálra
vertek egy férfit egy V. kerületi szórakozóhelyen szombat
éjszaka
(61338)
Dossziék
Állambiztonsági ügyek
Besúgók, ügynökök titkos aktái
Holokausztvita
Hungarizmus és Wagner-muzsika
Kérdések és válaszok a Kuruc.infóról
Magyar és európai történelem kurucoknak
Nyilasfóbiások és Horthy-imádók figyelmébe: legyen világosság!
Zsidó harapófogóban az európai civilizáció
Zsidók és bolhák - politikailag inkorrekt tények és vélemények
Készült a Kuruc.info által, minden jog fenntartva © 2006-2026 |
Impresszum
|
Hirdetési ajánlat
|
Privacy Policy
|
About Us