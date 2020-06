Elcsatolt részek :: 2020. június 20. 13:46 ::

Az EP-n átment a nemzeti régiók védelmében indított petíció folytatását lehetővé tevő bizottsági javaslat

Az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésének késő esti szavazásán a koronavírus okozta járvány miatt jóváhagyta az európai polgári kezdeményezésekhez szükséges aláírások összegyűjtésére, azok tagállami ellenőrzésére és igazolására vonatkozó határidők visszamenőleges meghosszabbítását tartalmazó bizottsági javaslatot - közölte az uniós parlament pénteken.

A 653 szavazattal, tíz ellenszavazat és két tartózkodás mellett jóváhagyott javaslat szerint hat hónappal hosszabbodna meg a gyűjtési időszak azon kezdeményezéseknél, amelyek esetében a támogató nyilatkozatok gyűjtése 2020. március 11-én már folyamatban volt.

Ebbe a kategóriába tartozik a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által indított, a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért indított polgári kezdeményezés is. A nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés azt a célt szolgálja, hogy uniós szintű jogszabály szülessen azon régiók kiemelt támogatásáról, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól.

Az elfogadott javaslat értelmében a tagállamok kérhetik az ellenőrzési és igazolási szakasz meghosszabbítását egytől három hónapig terjedő időszakkal, ha egyébként nem tudnák időben elvégezni a feladatot. Az uniós intézmények elhalaszthatják a polgári kezdeményezés szervezőivel szükséges találkozókat és a nyilvános meghallgatásokat. Ezekre akkor kerül majd sor, amikor az közegészségügyi helyzet megengedi.

A javaslat fenntartja a gyűjtési időszak meghosszabbításának a lehetőségét arra az esetre, ha a közegészségügyi helyzet nem normalizálódik idén szeptember 11-ig, vagy ismét kijárási tilalmat vezetnek be. A hosszabbítások időtartama esetenként három hónap, de a gyűjtésre összesen legfeljebb 24 hónap állhat rendelkezésre. Az eredeti javaslathoz képest az EP úgy könnyítené a további nehézségek esetére fenntartott intézkedések életbe léptetésének feltételeit, hogy azok jóváhagyásához az eredetileg előírt tagállami többség, vagy az unió lakosságának legalább 35 százalékát képviselő tagállam helyett a tagállamok negyedét írja elő. A képviselők azt is megengednék, hogy a polgári kezdeményezések szervezői videókonferenciák keretében vehessenek részt a meghallgatásokon vagy a találkozókon.

Vincze Loránt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) EP-képviselője, a javaslat jelentéstevőjeként azt mondta, az EP-nek mindent meg kell tennie azért, hogy a részvételi demokrácia legfontosabb uniós eszköze minél hamarabb egyértelmű szabályok mellett és a régi hatékonysággal visszatérjen a rendes kerékvágásba.

"A polgárok részvétele elengedhetetlen az unió megerősítéséhez" - fogalmazott a képviselő.

A pénteki jóváhagyást követően az Európai Parlament tárgyalást kezd az általa javasolt módosításokról a tagállamokat tömörítő tanáccsal azzal a céllal, hogy a folyamat gyors lezárását követően már júliusban hivatalosan is jóvá lehessen hagyni a hosszabbítást. A tanács június 17-én módosítás nélkül hagyta jóvá a bizottsági álláspontot. Ha a parlament és a tanács megállapodik a hosszabbítás végleges formájáról, akkor a hivatalosan is jóváhagyott ideiglenes intézkedések 2022 végéig maradnak érvényben.

RMDSZ-SZNT-vita

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) EP-képviselője arra kérte a Székely Nemzeti Tanácsot (SZNT), hogy ne veszélyeztesse a nemzeti régiókért összegyűjtött több mint egy millió aláírást azzal, hogy az Európai Bizottság (EB) és az Európai Parlament (EP) kedvező döntése után még mindig nem indította újra az aláírásgyűjtést.

Az RMDSZ hírlevele azt követően idézte Vincze Lorántot, a polgári kezdeményezések ügyének az európai parlamenti jelentéstevőjét, hogy pénteken este az EP is elfogadta az aláírásgyűjtés féléves meghosszabbítását azon polgári kezdeményezések esetében, amelyek aláírásgyűjtését akadályozták a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések. A nemzeti régiókért elindított európai polgári kezdeményezés május 7-én lezárult aláírásgyűjtése során sikerült összegyűjteni több mint egymillió EU-állampolgár támogató aláírását, de nem sikerült teljesíteni az aláírások EU-tagállamok közötti eloszlására vonatkozó kritériumot. Ezért az aláírásgyűjtés folytatására lenne szükség.

"Kérem az SZNT-t, hogy mihamarabb folytassa a gyűjtést, hiszen minden nap értékes, ne veszélyeztesse a Kárpát-medencei magyarság több mint egymillió aláírását, és ne éljen vissza a székely emberek bizalmával! Ha az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács, valamint 27 tagállam jogászai egybehangzóan állítják, hogy az aláírásgyűjtést már most folytatni lehet, akkor annak valóban semmi akadálya nincs. Mint ahogyan négy másik, hasonló helyzetben lévő kezdeményezés esetében nem is állt le a gyűjtés. Az Európai Parlament pénteken, szinte egyhangúan elfogadott határozata a biztosíték, hogy a jogi alapot megteremtjük. Ígéretének megfelelően a meghosszabbítással kapcsolatos politikai munkát az RMDSZ Brüsszelben előkészítette, most az SZNT feladata az aláírásgyűjtés sikerre vitele, nem pedig meddő jogi vita folytatása. Ez nem a harc, hanem a munka ideje" - idézte a hírlevél Vincze Lorántot, aki az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) elnöki tisztségét is betölti.

Csütörtöki közleményében az SZNT megállapította: továbbra sincs jogalapja az aláírásgyűjtés folytatásának, mert az EB meghosszabbításról szóló határozatát az EP-nek és az Európai Tanácsnak is el kell fogadnia.

"Meggyőződésünk, hogy jogalap nélkül az aláírásgyűjtést folytatni nem lehet. Meggyőződésünk, hogy nem lehet az embereket arra ösztönözni, hogy támogassanak egy kezdeményezést úgy, hogy utólag a támogató aláírásokat törölhetik. Meggyőződésünk, hogy egy olyan lépés, amely a személyi adatok védelmére vonatkozó törvénnyel szembemegy, nem csak a polgári bizottság tagjait teszi ki a büntetések kockázatának, de kompromittálja magát az ügyet is" - állt az SZNT közleményében.

Az SZNT vezetői és partnereik 2013-ban terjesztették az EB elé a nemzeti régiókért megfogalmazott polgári kezdeményezést. Az egymillió aláírás összegyűjtését azonban csak 2019 májusában kezdhették el, miután pert nyertek a kezdeményezés bejegyzését elutasító EB ellen. Az idén május 7-én lezárult aláírásgyűjtés során több mint egymillió EU-állampolgár támogatta a kezdeményezést, de a szükséges hét helyett csak három EU-tagországban sikerült teljesíteni az illető tagországra megszabott érvényességi küszöböt. Az SZNT értelmezése szerint e második kritérium teljesítését a koronavírus-járvány, és az emiatt bevezetett korlátozások akadályozták meg. Ezért a kezdeményezők az aláírásgyűjtés hat hónapos meghosszabbítását kérték. Az EB és az EP határozata szerint a hat hónapos hosszabbítás az egy éves határidő lejárta után, tehát a nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezés esetében május 7-én kezdődött.

(MTI)

