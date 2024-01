Elcsatolt részek, Antimagyarizmus :: 2024. január 12. 13:29 ::

Soviniszta érdekek konnacionalizmus helyett? - A párkányi magyar óvoda szomorú helyzete

Esztergommal szemben, a Duna másik oldalán helyezkedik el Párkány városa, amely a második világháborút lezáró párizsi békeszerződések miatt ma Szlovákiához tartozik. Ennek ellenére a város túlnyomórészt megőrizte magyarságát a lakosság tekintetében, amely intézményi szinten is kivetül, van például magyar óvoda.

Ilyen a Hársfa utcai magyar intézmény, amelynek információink szerint az oktatási színvonala is kiemelkedő, egyébként Párkány egyetlen tisztán magyar tannyelvű óvodájáról beszélünk. Ennek ellenére tavaly nyáron egyik percről a másikra be akarták zárni , ám akkor a tüntetések és megmozdulások miatt a városvezetés meghátrált, de sajnálatos módon ettől még az ovi nem menekült meg.



Tüntetés a párkányi Hársfa utcai magyar óvodáért 2023 nyarán (fotó: magnumfoto.hu)

Olvasóink információi alapján tudjuk, hogy ismét be akarják zárni, elvileg az idei „tanév” lesz az utolsó, az erről szóló lakossági fórumon a polgármester nem volt hajlandó engedni, megtiltották, hogy új gyerekeket írassanak be, és költségvetési szinten is csak 2024 nyaráig számolnak az óvodával.

Mivel egy magas színvonalon működő óvodáról beszélünk, különösen érthetetlen, miért akarják bezárással sújtani. Könnyen elképzelhető, hogy itt is korrupcióról van szó, ugyanis az épületet meg akarja szerezni a szomszédban működő Humanita idősek otthona, ők „érdekes módon” a decemberi közgyűlés előtt – ahol újra napirendre került az intézmény helyzete is – levélben is érdeklődtek az épület helyzetéről.

Olvasónk azt is elmondta, hogy a Hársfa utcai oviba minden évben túljelentkezés van, annyira közkedvelt óvoda. Az épület belül is, kívül is szép állapotban van, mégis ezt az intézményt akarják bezárni, nem a létszámhiánnyal küzdő másikat, utóbbi egyébként szlovák óvoda.

A 2023. decemberi közgyűlésen – a nyári politikai hangulattal ellentétben – már sokkal kisebb figyelem övezte az óvoda helyzetét a képviselők részéről, ez alól pedig a magyar képviselők sem kivételek (ne feledjük, hogy ebben az időpontban már túl vagyunk az ottani parlamenti választáson, valószínűleg ez az oka).



Logikátlan és felháborító döntés a testület részéről, a magyar polgármester sem áll a helyzet magaslatán (fotó: magnumfoto.hu)

A magyar nyelvű intézmények (fokozottan igaz ez az óvodákra, iskolákra) kulcsfontosságúak a magyar identitás megőrzésében, így a Hársfa utcai magyar óvoda is fontos bástyája ennek az identitásnak, de legalább ugyanilyen lényeges az is, hogy egy kiemelkedően jól működő oviról beszélünk. Sajnálatos, hogy 2024-re ide jutottunk, s különösen érthetetlen ez annak tükrében, hogy az elkövetkezendő évek globális viharai közepette az európai népek egymás iránt érzett szolidaritására lenne szükség a soviniszta érdekek helyett.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info