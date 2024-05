A szlovák fővárosból, Pozsonyból nagyjából 20 perc alatt a magyarországi Rajkára lehet autózni. A körülbelül 20 kilométeres távot egy jó kondiban lévő csiga is gyorsabban teszi meg, mint az oly zseniálisnak tartott magyar média hírhálózata, amelyiknek 6 nap sem volt elég arra, hogy beszámoljon a hónap legfontosabb híréről, arról, hogy a szomszédos ország is beintett a magyar nemzeti keresztény külügyminiszter, Szijjártó Péter kedves marxista terrorista múltú barátjának , Tedrosz Gebrejeszusznak, a WHO, azaz az Egészségügyi Világszervezet főigazgatójának. Arról van szó, hogy Szlovákia is jelezte, szó sem lehet arról, hogy aláírják a pandémiaszerződést.