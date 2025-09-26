Elcsatolt részek :: 2025. szeptember 26. 17:37 ::

Bekerült a felvidéki alkotmányba, hogy a férfi és a női nemen túli fantazmagóriákat nem ismerik el

Alapértékeket rögzítő alkotmánymódosítást hagyott jóvá a szlovák törvényhozás pénteken, egyebek mellett az alaptörvénybe került a férfi és a női nem kizárólagos létezése, szigorodtak az örökbefogadás feltételei, és rögzítették a férfiak és a nők közötti egyenlőséget az elvégzett munkáért járó bérezés terén.

Az alkotmánymódosítást 90 igen szavazattal, 7 nem voks ellenében fogadta el a 150 fős pozsonyi törvényhozás, amelynek 99 tagja volt jelen a szavazáson. A vonatkozó előírások szerint Szlovákiában az alaptörvény módosításához háromötödös többségre van szükség a törvényhozásban. A Robert Fico vezette hárompárti kormánykoalíció jelenleg 78 képviselővel bír a parlamentben. Az alkotmánymódosításra több ellenzéki képviselői is igent mondott, túlnyomó részük a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) padsoraiból került ki.

A jóváhagyott módosítások egyebek mellett rögzítik, hogy Szlovákia kizárólagosan csak a férfi és a női nemet ismeri el, illetve nemváltoztatásra csak rendkívül indokolt esetben lehet sort keríteni, és szigorítja az örökbefogadás körülményeit is, úgy, hogy arra csak házaspárok, illetve egyedülálló örökbefogadó esetében a legközelebbi rokon vagy a szülő házastársa, illetve a gyermek szülőjének felmenője tarthatnak igényt.

A dokumentumba a kereszténydemokraták javaslata alapján bekerült az is, hogy tilos lesz a béranyaság, valamint a gyermeknek joga lesz ismernie a szüleit, illetve az a megfogalmazás is, hogy az anya nő, az apa pedig férfi.

Az alkotmánykiegészítés másik sarokpontja, hogy rögzítették a férfiak és a nők közötti egyenlőséget az elvégzett munkáért járó bérezésre vonatkozóan. A dokumentum egy másik részében pedig előrevetítették, hogy az oktatási intézményekbe csak az alkotmány alapvetéseivel összhangban lévő tananyag kerülhet, ezekkel ellentétes közlések csak akkor, ha azokra a szülők kifejezetten engedélyt adnak. Korábbi kormányközlések szerint ez utóbbi kitétel elsődlegesen a hivatalos iskolai tananyagon felüli, a gyermekek szexuális nevelését célzó oktatási programokra vonatkozik.

Az indoklás szerint az alkotmánymódosítás segítségével rögzíthető Szlovákia szuverenitása kulturális és etikai kérdésekben, a módosítás megerősíti a hagyományos értékek védelmét, valamint kulcsfontosságú a jogstabilitás tekintetében is, mivel egyértelművé válik, hogy sem az Európai Unió jogi normái, sem nemzetközi szerződések nem élveznek elsőbbséget a szlovák alaptörvénnyel szemben, amennyiben ellentétesek az utóbbiban megfogalmazott alapvetésekkel.

A még 1992 őszén megalkotott szlovák alaptörvénynek a mostani már a 22. módosítása volt. A módosított alkotmány az államfő jóváhagyása után, november elsejével léphet hatályba.

(MTI)