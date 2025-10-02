Elcsatolt részek, Háború :: 2025. október 2. 16:05 ::

Úzvölgye élő veteránja

Az idő kereke könyörtelenül forog, és lassan elenyésznek azok, akik testközelből ismerték a történelem legvéresebb pillanatait. Ma már csak egyetlen ember maradt, aki saját szemeivel látta, hallotta és átélte az 1944-es úzvölgyi harcokat. Ő az élő veterán, aki még mindig őrzi szívében és emlékezetében mindazt, amit a magyar katonák ott a Kárpátok hágóin véghezvittek.

Öreg arca barázdált, mint a hegység sziklái, amelyeket védelmezett. Az idő nyomot hagyott rajta, de szemei – azok a tiszta, büszke, becsületes szemek – még mindig úgy tekintenek a világra, mint egy őrszem, aki sosem hagyta el posztját. Tekintetéből sugárzik a hűség és a felelősség: mintha ma is vigyázná a Kárpátok bérceit, ugyanazzal a rendíthetetlen elszántsággal, mint nyolcvan évvel ezelőtt.

Elmondja, hogy fiatalon nem gondolt a halálra, csak arra, hogy helyt kell állnia. A szülőföld, a haza, a család és a bajtársak iránti szeretet adott erőt neki. Az Úzvölgy nemcsak egy csata színhelye volt, hanem a hit, a kitartás és az önfeláldozás jelképe is. Ott, ahol sok magyar fiú vére áztatta a földet, ő ma is csendben gyertyát gyújt a szívében – azokért, akik soha nem tértek haza.

Ahogy ül a verandán, és lassan végigsimítja kezével a botját, amely nélkül már nem tud járni, úgy tűnik, mintha nem is egy egyszerű öregember lenne. Inkább egy élő kapocs a múlt és a jelen között, egy ősi jelfa, amely figyelmeztet minket: a szabadságért, a szülőföldért és a magyarság megmaradásáért sokaknak kellett áldozatot hozniuk.

Az úzvölgyi veterán csendben hordozza magában a múlt terhét és dicsőségét. Nem kér semmit, nem vádol senkit, csak azt szeretné, ha az emlékezet soha nem halványulna el. Mert amíg emlékezünk rájuk, addig azok a büszke, becsületes szemek valóban tovább vigyázzák a Kárpátok bérceit - írja bejegyzésében Komlódi Lóránd, a Mi Hazánk erdélyi szervezője.

