Elcsatolt részek, Antimagyarizmus :: 2026. július 23. 21:33 ::

Újabb magyarellenes provokáció készül Sepsiszentgyörgyön

Provokációnak tartja, ezért nem engedélyezi a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a Nemzet Útja (Calea Neamului) Egyesület román szélsőséges szervezet péntek délutánra a székelyföldi városba tervezett felvonulását - jelentette be csütörtökön Antal Árpád polgármester.

A háromszéki megyeszékhely elöljárója a Facebookon közzétett bejelentésében hangsúlyozta, hogy Sepsiszentgyörgyön a magyarok és a románok békességben élnek együtt, a város nyugalma és békéje pedig az egyik legféltettebb kincsük.

Emlékeztetett, hogy az úzvölgyi katonatemetőben rendszeresen ünnepségeket szervező Mihai Tarnoveanu és hívei már szerveztek felvonulást a városban, a főtéren hangosan bömböltetve a zenét. "Holnap ismét ide akart jönni háborogni, felvonulni és megzavarni városunk csendjét és békéjét" - írta a polgármester.

Antal Árpád szerint, bár a törvény ebben az esetben sem egyértelműen az önkormányzat oldalán áll, úgy döntöttek, nem engedélyezik a rendezvényt. Ennek ellenére Tarnoveanu azzal fenyegetőzik, hogy mégis a városba utazik, és tüntetni fog, "mert ez az ő országa, és azt tehet, amit akar". "Legyen világos: Románia a mi országunk is, és nincs szükségünk provokátorokra" - írta az elöljáró.

A Nemzet Útja Egyesület péntekre tervezett felvonulása ellen a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) háromszéki területi szervezete is tiltakozik. Tamás Sándor megyei elnök állásfoglalásában felszólította az egyesületet és elnökét, hogy hagyják abba a magyar közösség elleni folyamatos provokációt. Rámutatnak, hogy székelyföldi városokban rendszeresen provokáló, moldvai származású, Brassóban élő Tarnoveanu mögött nincs közösségi támogatottság.

Mint írták, az egyesület mintegy 200 résztvevővel vonulna a városközpontban található Mihai Viteazul-szoborcsoporttól az egykori cigarettagyárig. A szervezők hangosberendezések használatát és egy közúti forgalmi sáv elfoglalását is kérték, de a sepsiszentgyörgyi önkormányzat nem támogatja a felvonulás megtartását. Hozzátették: kiállnak a polgármesteri hivatal döntése mellett, és támogatják, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel megvédjék Sepsiszentgyörgy közösségének nyugalmát, biztonságát és békés együttélését. "Sepsiszentgyörgy nem lehet újra és újra kívülről érkező provokációk színtere" - írták, hangsúlyozva, hogy a román és magyar közösség közötti vitákat nem az utcán, hangos uszítással kell rendezni.

Mihai Tarnoveanu közösségi oldalán jelentette be, hogy pénteken helyi idő szerint 17.30 órára felvonulást tart híveivel Sepsiszentgyörgyön a városközpont és az egykori dohánygyár közötti útvonalon, ahova a városvezetés a kommunizmus múzeumát tervezi. A magyarellenes megnyilvánulásairól ismert szervezet így akar tiltakozni az ellen, hogy a városvezetés köztéren tervezi kiállítani azokat a leszerelt kétnyelvű utcanévtáblákat, melyeket egy jogerős bírósági döntés szerint el kell távolítaniuk , mivel a magyar felirat nem a román alatt helyezkedik el.

Antal Árpád polgármester múlt héten jelentette be, hogy eleget tesznek a bírósági ítéletnek, de a leszerelt táblákat egy állandó kiállítás részeként köztéren tartják. Az ősszel megnyíló kommunizmusmúzeumtól a főtérig elnyúló állandó szabadtéri kiállítás címe várhatóan A Ceausescu-féle nemzeti kommunizmus szellemiségének továbbélése a demokratikus Romániában lesz - mondta.

Erre reagálva Mihai Tarnoveanu kifejtette: a cím arra enged következtetni, hogy a "romániai" magyarok a kommunizmus idején román elnyomás áldozatai voltak, és jelenleg is azok, ami szerinte nem igaz. A felvonulást a magyarok áldozatként és a románok elnyomóként való bemutatása elleni tiltakozásként hirdették meg, aláhúzva: a Ceausescu-rendszerben magyarok és románok egyformán szenvedtek.

(MTI nyomán)