Bűnvadászok Állatvédelmi Akciócsoport: kivégzés a szeretet ünnepén

A vadászok és a kutyatartók ellentéte jól ismert Magyarországon. Ha mindenki betartaná a jogszabályokat, csekély lenne a feszültség a két réteg között. A kutyák vadászok általi illegális, kegyetlen kivégzése országos probléma. Ezúttal Oroszlányban követelt majdnem emberéletet is a törvények megkerülése. A rendőrök futószalagon söprik le a feljelentéseket és mentik ki a könnyedén elkapható bűnözőket is az igazságszolgáltatás karmai közül.

Megyaszón egy orvvadász lőtte le egy betyár két kutyáját. Az egyiket sikerült csak megölnie, a másik megmenekült. A betyár ezután nyomozni kezdett és el is kapta az orvvadászt. Hamarosan bíróság elé áll az elkövető.