Friss hírek
19:27
A sértődött óvodás neve Trump: nem nekem adtátok a Nobel-díjat, nem érdekel többé a béke, Grönlandot
akarom!
19:17
Lemond a bolgár elnök
18:51
Toroczkai: gyökeres fordulatra, paradigmaváltásra van
szükségünk!
18:40
A kipakormány még az eddigieknél is többet akar tenni a zsidóságért - várják a
véleményünket
18:01
Halálos lövöldözés volt Csehországban
17:21
Őt is futni hagynák: gyermekpornó-ügyben is felmentették a nevelt lányát kielégítő fideszest
16:48
Azért nem hagyjuk az autóban a kulcsot, mert bármikor ott teremhet egy kocsikázni vágyó 15 éves
"fiú"
16:20
Több mint 40 millió forint állami pénzt kapott Radics Béla sehol sem elérhető alapítványa - cigányságával takarózik a fideszes
képviselőjelölt
16:09
Putyin nagyon figyel Grönlandra - de egy jeges csobbanás azért
belefért
15:42
A Mol és a Gazpromnyefty megállapodott a Szerbiai Kőolajipari Vállalatban lévő orosz tulajdonrész
eladásáról
15:34
Lázongás Olaszliszkán - nem munkát követelnek, hanem ingyen tűzifát
15:13
Ezúttal Hebronban indítottak hadműveletet a zsidó megszállók
15:04
A donyecki Novopavlivka és zaporizzsjai Pavlivka elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium
14:39
Zelenszkij mégsem kap repülőgépeket a csehektől
14:08
A japán miniszterelnök feloszlatja a parlamentet, és előrehozott választást ír ki
13:29
"Az LMBTQ-lobbi digitális térben való hódítása a mentális abúzus kategóriába
sorolható"
12:53
Ezúttal a zsidó gettóból intézett támadást Orbán ellen Kipa Péter az első számú
kóserpecsétért
11:56
Politikai szövetségekért feláldozott nemzetpolitika - nyílt levél Szijjártónak a Benes-dekrétumok ügyében
11:41
Szifiliszt terjeszt az eltérő kultúra Tiszavasváriban
10:41
Késelés követte a "szexuális szolgáltatást" Szarvason
10:32
Posztumusz felmentettek egy dél-koreai férfit, akit 50 évvel ezelőtt halálra ítéltek, és kivégeztek
09:18
Halálos ipari robbanás történt Belső-Mongóliában
08:43
Negyedik éve csökken Kína népessége, rekordalacsonyra esett a születési ráta
08:10
Amerikai pénzügyminiszter: az Egyesült Államok megerősített biztonsága nem lehetséges Grönland tulajdonlása nélkül
07:51
Tiszaburai "erőforrásokat" tartóztattak
le
24 óra legolvasottabbjai
Késelés
követte a "szexuális szolgáltatást" Szarvason
Tiszaburai
"erőforrásokat" tartóztattak
le
Több
mint 40 millió forint állami pénzt kapott Radics Béla sehol sem elérhető alapítványa - cigányságával takarózik a fideszes
képviselőjelölt
Donyecki
vezető: harminc kilométerre közelítette meg Szlovjanszkot az orosz hadsereg
Putyin
nagyon figyel Grönlandra - de egy jeges csobbanás azért
belefért
Azért
nem hagyjuk az autóban a kulcsot, mert bármikor ott teremhet egy kocsikázni vágyó 15 éves
"fiú"
Halálos
vonatbaleset
Spanyolországban
2026. január 19. 18:51
::
Hozzászólások
Toroczkai: gyökeres fordulatra, paradigmaváltásra van szükségünk!
Részlet az évértékelő és programadó beszédből:
Korábban írtuk:
Toroczkai: határozott lépések nélkül nincs magyar feltámadás, elég volt a globális tőke szolgálatából
Szólj hozzá!
Legolvasottabb hírek
A héten
Az évben
Cigányok
által üzemeltetett dobóscégek mérgezik az
országot
(41193)
Tönkretették
és televizelték a házat, majd leléptek - ez lett a zsindexes-majkás középosztályosítási kísérlet
eredménye
(34225)
Egy
gyerek is volt egy "fiatalok" által ellopott autóban Szombathelyen - kitették a
járdára
(21349)
Trump
a grönlandi kormányfő nyilatkozatáról: nem tudom, ki ez, de ebből nagy gondjai
lesznek
(20556)
Makacs
tudomány
(19857)
A
szemünk ellen elkövetett testi sértés miatt is körözhetnék Sándor
Renátát
(18085)
Toroczkai:
határozott lépések nélkül nincs magyar feltámadás, elég volt a globális tőke
szolgálatából
(17797)
Lázongás
Olaszliszkán - nem munkát követelnek, hanem ingyen tűzifát
(16821)
Az
ifjú dédmama és a még ifjabb nagymama együtt tanította lopni a purdét az áruházban és a
benzinkúton
(16725)
Egy
BlackRock-csinovnyik lett a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai
vezetője
(16186)
Zsidóságtörténet,
szájba hugyozás és "kakiszex" - Perintfalvi Rita pornófilmben mutatta meg beteg lelkivilágát
(18+)
(268354)
"Allah
haragjának eszközei" ígérnek vért az utcákon - ukrán és orosz nyomokat is hagytak maguk
után
(146910)
"Teherán
égni fog" - az iráni válaszcsapás nem ízlett a
zsidóknak
(136596)
Nyilasfóbiások
figyelmébe: mi történt 1944. október
15-én?
(132274)
"Nagy
a buli bent, gyerekek? Köszönjük, hogy összehoztátok a legnagyobb Pride-ot
Magyarországon!"
(113137)
Kezdődik:
kiderítette a fideszes sajtó, hogy pornózik a Tisza Párt egyik vezető
politikusa
(112770)
22
hónapos magyar kislányt ölt meg ez a miskei cigány - buszon is verhették a gyerekeket
korábban
(105945)
Egy
ukrán szőke szépség végzetes találkozása az amerikai
négervalósággal
(83749)
Prostituáltként
futtatott két lányt a javítóintézet letartóztatott igazgatója és élettársa - mutatjuk
őket
(78742)
Halálra
vertek egy férfit egy V. kerületi szórakozóhelyen szombat
éjszaka
(63570)
