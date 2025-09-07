Nem csak a Bács-Kiskun vármegyei Miskét, hanem az egész országot megrázta a 22 hónapos Hanna tragikus halála. A kislányt a nevelőapja, a cigány származású Jakab Dávid gyilkolta meg, majd a holttestet a falu szélén egy bokorba rejtette. A helyiek elmondása szerint az elkövető kábítószerfüggő volt, ami sajnos egyáltalán nem egyedi jelenség a településen. Ellátogattunk Miskére, hogy első kézből informálódjunk a szörnyű gyilkosság részletiről, valamint megkapargassuk a községet sújtó etnikai és kábítószerrel kapcsolatos problémákat - írja a Magyar Jelen.