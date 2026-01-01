2026. január 1., csütörtök, Fruzsina, Álmos, Vazul napja van.
Vakbarát/mobil
Látogatottság
RSS
Fórum
Címlap
Antimagyarizmus
Cigánybűnözés
Háború
Humor
LMBTQP+
Migránsbűnözés
Videók
Zsidóbűnözés
Friss hírek
19:21
Toroczkai: csak a Mi Hazánknak van programja a magyar vidék
felemelésére
19:05
Már 11 millió ember menekült el Zelenszkij Ukrajnájából
18:28
Jahve egyik válogatott díszpéldánya Brigitte Bardot-n köszörüli a
nyelvét
18:10
Bűnvadászok-előzetes: a Nagy Madár és a nagymadár (Kerék/bilincs
6.)
17:58
Nick Fuentes 2025: marginális provokátorból rettegett politikai
tényező
17:12
Az Egyesült Államok újabb drogcsempészhajókra mért csapásokat
16:39
Változékony idő várható az új év első hétvégéjén
15:56
Két tucat orosz civilt ölt meg egy ukrán drón Putyin újévi köszöntője alatt, sokan elevenen égtek
meg
15:10
Ezért nem születnek meg a jövő magyarjai - a demográfiai válság valódi okai
14:55
Előbb az ujjait petárdázta el, majd a szemét is kilőtte az idei szilveszter legidiótább fiatalja
14:24
NYT: a CIA szerint Ukrajna nem támadta meg Putyin
rezidenciáját
13:56
Tizenhat esetben tettek feljelentést a rendőrök Budapesten pirotechnikai termékek illegális árusítása miatt
13:21
Jó kis szilveszteri petárdázás: kéz-, arc- és szemsérülésekhez is hívták a mentőket
12:45
Simicskó vs Novák: miért titkosítják a honvédség iraki és csádi
költségét?
11:59
240 esethez riasztották a tűzoltókat az év utolsó napján
11:40
A vágótok lett 2026 hala
11:13
Többtucatnyian belehaltak egy koncerten történt tűzijátékozásba a svájci
Crans-Montanában
10:57
Trump a főnökével ünnepelt, de egy Jézus-képpel elkövettek egy kis holokausztot
is
10:18
"I will kill you" - decemberi móka budaörsi
módra
09:56
Trump kivonja pár bűnözőfészekből a Nemzeti Gárdát
09:24
Templom vált lángok martalékává
Amszterdamban
09:07
Zelenszkij: 90 százalékban késze a békemegállapodás, de Ukrajnának nem kell béke bármilyen áron
08:29
Kistarcsán történt az első újévi születés
08:10
Magyar lett a legjobb asztaliteniszező "Romániában"
07:45
Magyar Péter vágyálmai szerint már szerint ők a többség a zsákfalvakban is - a vendégmunkás-áradat elleni fellépést is próbálja szavakban ellopni a Mi Hazánktól
Összes friss hír
24 óra legolvasottabbjai
Kistarcsán
történt az első újévi születés
Jó
kis szilveszteri petárdázás: kéz-, arc- és szemsérülésekhez is hívták a mentőket
Sulyok
Tamás Kapu Tiborral próbálta feldobni az újévi beszédét
A
vágótok lett 2026 hala
Magyar
Péter vágyálmai szerint már szerint ők a többség a zsákfalvakban is - a vendégmunkás-áradat elleni fellépést is próbálja szavakban ellopni a Mi Hazánktól
Simicskó
vs Novák: miért titkosítják a honvédség iraki és csádi
költségét?
Zelenszkij:
90 százalékban késze a békemegállapodás, de Ukrajnának nem kell béke bármilyen áron
Cigánybűnözés
,
Videók
::
2026. január 1. 18:10
::
Hozzászólások
Bűnvadászok-előzetes: a Nagy Madár és a nagymadár (Kerék/bilincs 6.)
Szólj hozzá!
Friss hírek az elmúlt 24 órából
19:21
Toroczkai: csak a Mi Hazánknak van programja a magyar vidék
felemelésére
19:05
Már 11 millió ember menekült el Zelenszkij Ukrajnájából
18:28
Jahve egyik válogatott díszpéldánya Brigitte Bardot-n köszörüli a
nyelvét
18:10
Bűnvadászok-előzetes: a Nagy Madár és a nagymadár (Kerék/bilincs
6.)
17:58
Nick Fuentes 2025: marginális provokátorból rettegett politikai
tényező
17:12
Az Egyesült Államok újabb drogcsempészhajókra mért csapásokat
16:39
Változékony idő várható az új év első hétvégéjén
15:56
Két tucat orosz civilt ölt meg egy ukrán drón Putyin újévi köszöntője alatt, sokan elevenen égtek
meg
15:10
Ezért nem születnek meg a jövő magyarjai - a demográfiai válság valódi okai
14:55
Előbb az ujjait petárdázta el, majd a szemét is kilőtte az idei szilveszter legidiótább fiatalja
14:24
NYT: a CIA szerint Ukrajna nem támadta meg Putyin
rezidenciáját
13:56
Tizenhat esetben tettek feljelentést a rendőrök Budapesten pirotechnikai termékek illegális árusítása miatt
13:21
Jó kis szilveszteri petárdázás: kéz-, arc- és szemsérülésekhez is hívták a mentőket
12:45
Simicskó vs Novák: miért titkosítják a honvédség iraki és csádi
költségét?
11:59
240 esethez riasztották a tűzoltókat az év utolsó napján
11:40
A vágótok lett 2026 hala
11:13
Többtucatnyian belehaltak egy koncerten történt tűzijátékozásba a svájci
Crans-Montanában
10:57
Trump a főnökével ünnepelt, de egy Jézus-képpel elkövettek egy kis holokausztot
is
10:18
"I will kill you" - decemberi móka budaörsi
módra
09:56
Trump kivonja pár bűnözőfészekből a Nemzeti Gárdát
09:24
Templom vált lángok martalékává
Amszterdamban
09:07
Zelenszkij: 90 százalékban késze a békemegállapodás, de Ukrajnának nem kell béke bármilyen áron
08:29
Kistarcsán történt az első újévi születés
08:10
Magyar lett a legjobb asztaliteniszező "Romániában"
07:45
Magyar Péter vágyálmai szerint már szerint ők a többség a zsákfalvakban is - a vendégmunkás-áradat elleni fellépést is próbálja szavakban ellopni a Mi Hazánktól
07:31
Sulyok Tamás Kapu Tiborral próbálta feldobni az újévi beszédét
További hírek
Ugrás a lap tetejére
Kereső
Árfolyamok
EUR
386,83 Ft
USD
328,57 Ft
GBP
443,44 Ft
CHF
416,30 Ft
CAD
240,34 Ft
Utoljára frissítve: 2025. 12. 27. 23:34:17
Legolvasottabb hírek
A héten
Az évben
Megkoronázták
az egyéves Delánó kisherceget
Kaposváron
(34350)
Hazánkban
állomásozó amerikai katona okozott halálos balesetet - háromgyermekes édesapa életét vette
el
(24924)
Sorra
törli a Wikipédia a Mi Hazánk
politikusait
(22098)
Pádár
Viktornál lefagyott a rendőrségi fehérítő
program
(19081)
Pont,
mint a Bűnvadászok videójában: szétloptak és -vertek egy éjszakára magára hagyott autót Jászberény
közelében
(17256)
Újabb
képek és információk a gumicsizmás román
gyilkosról
(17146)
Elhunyt
Brigitte Bardot francia
filmlegenda
(16540)
Az
igazság erejével fog széttörni a világhódítók
uralma
(16320)
"Engem
a köztársasági elnök gyakorlatilag tönkretett" - panaszkodik a kirúgott kommunikációs
igazgató
(16105)
Nem
csak Orbán, Zelenszkij is kapott ajándékot
Mikulás-Putyintól
(15630)
A héten
Az évben
Zsidóságtörténet,
szájba hugyozás és "kakiszex" - Perintfalvi Rita pornófilmben mutatta meg beteg lelkivilágát
(18+)
(260553)
Nem
kell ide szappanopera: 30 évvel fiatalabb szeretője segítségével akarta megölni férjét egy szombathelyi
tanárnő
(149412)
"Allah
haragjának eszközei" ígérnek vért az utcákon - ukrán és orosz nyomokat is hagytak maguk
után
(139798)
"Teherán
égni fog" - az iráni válaszcsapás nem ízlett a
zsidóknak
(129550)
Nyilasfóbiások
figyelmébe: mi történt 1944. október
15-én?
(127513)
"Nagy
a buli bent, gyerekek? Köszönjük, hogy összehoztátok a legnagyobb Pride-ot
Magyarországon!"
(106078)
Kezdődik:
kiderítette a fideszes sajtó, hogy pornózik a Tisza Párt egyik vezető
politikusa
(105474)
22
hónapos magyar kislányt ölt meg ez a miskei cigány - buszon is verhették a gyerekeket
korábban
(98790)
Egy
ukrán szőke szépség végzetes találkozása az amerikai
négervalósággal
(76605)
Prostituáltként
futtatott két lányt a javítóintézet letartóztatott igazgatója és élettársa - mutatjuk
őket
(71410)
Dossziék
Állambiztonsági ügyek
Besúgók, ügynökök titkos aktái
Holokausztvita
Hungarizmus és Wagner-muzsika
Kérdések és válaszok a Kuruc.infóról
Magyar és európai történelem kurucoknak
Nyilasfóbiások és Horthy-imádók figyelmébe: legyen világosság!
Zsidó harapófogóban az európai civilizáció
Zsidók és bolhák - politikailag inkorrekt tények és vélemények
Készült a Kuruc.info által, minden jog fenntartva © 2006-2026 |
Impresszum
|
Hirdetési ajánlat
|
Privacy Policy
|
About Us