Elfogtak egy Torontóban élő 39 éves magyar állampolgrásgú cigányt, akit azzal gyanúsítanak, hogy tízezer dollár értékű rézkábelt lopott el egy betörés során. A torontói rendőrség közleménye szerint Szendrei Zsolt hat nappal ezelőtt egy társával együtt hajtotta végre a betörést.
Azt írták, hogy a páros egy fehér színű terepjárót használhatott a betörés elkövetésekor. Szendrei Zsoltot betöréssel, ötezer dollár feletti érték eltulajdonításával, bűncselekményből származó vagyon birtoklásával és más bűncselekményekkel gyanúsították meg.
A 39 éves férfit letartóztatták, a másik gyanúsítottat jelenleg is keresik.
(24 nyomán)