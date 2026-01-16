Cigánybűnözés, Külföld :: 2026. január 16. 14:02 ::

Tízezer dollár értékben lopott rézkábelt egy magyar állampolgárságú cigány Torontóban

Elfogtak egy Torontóban élő 39 éves magyar állampolgrásgú cigányt, akit azzal gyanúsítanak, hogy tízezer dollár értékű rézkábelt lopott el egy betörés során. A torontói rendőrség közleménye szerint Szendrei Zsolt hat nappal ezelőtt egy társával együtt hajtotta végre a betörést.

Azt írták, hogy a páros egy fehér színű terepjárót használhatott a betörés elkövetésekor. Szendrei Zsoltot betöréssel, ötezer dollár feletti érték eltulajdonításával, bűncselekményből származó vagyon birtoklásával és más bűncselekményekkel gyanúsították meg.



A facebookos képei egyértelműbbé teszik, milyen kultúrkörről van szó

A 39 éves férfit letartóztatták, a másik gyanúsítottat jelenleg is keresik.

(24 nyomán)