Cigánybűnözés :: 2026. január 19. 16:48 ::

Azért nem hagyjuk az autóban a kulcsot, mert bármikor ott teremhet egy kocsikázni vágyó 15 éves "fiú"

Járműlopásról érkezett bejelentés a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányságra január 15-én hajnalban. A 21 éves sértett a barátaihoz ment focimeccset nézni, ahol leparkolt. Autóját azonban nem zárta le, és a kulcsot is a gyújtáskapcsolóban hagyta. A mérkőzés után vette észre, hogy a kocsi eltűnt.

A rendőrök elemezték a térfigyelő kamerák felvételeit, a tolvaj útja Dömsöd irányába vezetett. Munkájuk hamar eredményt hozott: kiderült, hogy a járművet egy 15 éves "fiú" vitte el, és engedély nélkül használta.

A "fiatal" Dömsödig jutott, ahol elakadt a hóban, ezért hátrahagyta a járművet, majd busszal ment haza. Az egyenruhások visszaadták az autót a tulajdonosának. Jármű önkényes elvétele miatt hallgatták ki a "fiút", emellett az is kiderült, hogy nincs jogosítványa (micsoda meglepetés, hogy egy 15 évesnek nincs jogosítványa... - a szerk.), ezért szintén eljárás indult ellene - közölte honlapján a rendőrség.