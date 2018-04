Sheryl Sandberg ezzel gyakorlatilag újra előhozta a fizetős Facebook ötletét, ami ugyan eddig jellemzően csak hamis rémhírként merült fel, most azonban a közösségi oldal egyik legelső vezetője célozgatott annak bevezetésére. Az ügyvezető szerint ugyanis ha nem tudják a felhasználóik adatait pénzzé váltani - pl. reklámok megjelenítésében -, akkor "kénytelenek lesznek" működési költségeik fedezetét közvetlenül beszedni előbbiektől.

"A szolgáltatásunk a felhasználói adatokra alapul, így nincs kijelentkezésre lehetőség [a személyes adatok gyűjtéséből, felhasználásából - PC Fórum szerk.] Ez csak egy fizetős termék esetén lenne lehetséges", fogalmazott a vezető, aki ugyanakkor tagadta, hogy a szóban forgó adatok közül "bármit is átadnának bármelyik hirdetőjüknek".

Listázni fogják a politikai hirdetőket és a "rasszistákat"

A zsidó közösségi portált üzemeltető cég döntése értelmében a jövőben ellenőrzik majd a politikai hirdetések feladóinak és a "jelentős témák" felvetőinek személyazonosságát. Mark Zuckerberg, a kék-fehér közösségi platform alapítója és elnök-vezérigazgatója ezt a saját Facebook-profilján jelentette be.

A Facebook átláthatóságot akar, és szigorúbb ellenőrzéseket vezet be – közölte a hivatalosnak szánt magyarázatot Zuckerberg, aki még a saját falhasználóit is " buta f@sznak " minősítette korábban. Hozzátette, hogy ennek érdekében a politikai hirdetéseket közzétevők vagy politikai kampányokra felületet vásárlók és a bizonyos fontos témákat – például a fegyvervásárlás és -viselés korlátozását vagy a "rasszizmust" – felvető profilok tulajdonosainak nemcsak a személyazonosságukat, hanem a tartózkodási helyüket is igazolniuk kell, ellenkező esetben kitiltják őket a közösségi oldalról.