Zsidóbűnözés :: 2018. november 2. 13:22 ::

Ukrajnában már a hitsorsosokat is lehallgattatja a kijevi zsidó vezetés

Mose Reuvén Asmann, Ukrajna országos főrabbija, s egyben a kijevi nagyzsinagóga (Die Brodsky Schul) rabbija fölháborodott hangú közleményben tudatta a világgal, hogy az ukránok lehallgatókészülékeket telepítettek a nevezett zsinagógában. A főrabbi azt sem rejtette véka alá, hogy a „szakemberek munkáját dicsérő” titkosszolgálati műveletet a kormány utasítására az úgynevezett Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal emberei hajtották végre Kijev legnagyobb zsinagógájában – írja az izraeli Jediot Áháronot.



A képen nem az Iványi Gábor-hasonmásverseny győztese, hanem Mose Reuvén Asmann, Ukrajna országos főrabbija látható

Jelenleg a Chabad zsidó vallási irányzat New York-i éves küldöttkongresszusán tartózkodó Mose Asmann főrabbi nem volt hajlandó válaszolni az újságírók azon kérdésére: miből következtet arra, hogy a lehallgatóberendezést éppen a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal emberei telepítették a zsinagógába. Ám ígéretet tett rá, hogy nemsokára részletesen beszámol a történtekről. A Jediot Áháronot Kijevből tudósító munkatársa viszont az ukrán fővárosban a hitközség néhány vezetőjétől megtudta: elképzelhető, hogy az ukrán parlament egyik zsidó származású képviselője – aki ellen az említett Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal vizsgálatot folytat – rávette, hogy adja ki a zsinagógában telepített lehallgatókészülékek történetéről szóló közleményt…

Mindenesetre a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (ott is minden „nemzeti” – H. J.) szóvivője, Okszana Mitnicka, az izraeli lap tudósítójának kérdésére válaszolva határozottan cáfolta, hogy a kijevi kormányzat működtette hivatal elhelyezett volna bármilyen lehallgatóberendezést a zsinagógában. A szóvivő azt is elmondta, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal semmilyen vizsgálatot nem folytat a zsidó hitközség ellen. A főrabbit nem győzte meg a szóvivő cáfolata, hanem New Yorkból üzenve követelte, hogy a hivatal hagyjon föl minden törvénytelen akcióval a hitközség ellen, s azokat pedig, akik ezt eddig elkövették, állítsák bíróság elé (mi meg azt ajánljuk a főrabbinak, hogy ilyen követelés után egyelőre ne menjen vissza Kijevbe… - H. J.).



A kijevi nagyzsinagóga (kép: Edward Dukes)

A lehallgatással kapcsolatos nagy bejelentést a főrabbi későbbre ígérte, ám annyit azonban elárult, hogy a lehallgatókészülékeket a zsinagóga biztonsági emberei fedezték föl. „Igazi szakemberek végezték a titkos kémkedést szolgáló lehallgatókészülékek telepítését”, hangsúlyozta a főrabbi, majd következtetésképpen hozzáfűzte: „Komolyan aggódom az említett akció után, amely nem csak a mi hitközségünket veszélyezteti, s egyben jelent antiszemita cselekedetet is, hanem az egész ország rendellenességeire is rámutat.” Asmann főrabbi elmondta még, hogy az izraeli nagykövetség biztonsági emberei (akik ezek szerint a zsinagóga biztonságára is ügyelnek, mert nem bíznak meg az ukránokban… – H. J.) nemcsak az ukrán hatóságokat értesítették a lehallgatóberendezések felfedéséről, hanem vezető izraeli politikusokat is.

A főrabbi azt is közölte az újságírókkal, hogy a zsinagógában telepített lehallgatókészülékeken kívül a fentebb említett biztonsági emberek a közelmúltban a zsinagóga körül gyanús járműveket és személyeket is észleltek, akik megfigyelik a zsinagóga épületét, illetve a zsidó hitközség dolgozóit.

H. J. – Kuruc.info