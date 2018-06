Donald Trump amerikai elnök szerint Észak-Korea többé nem jelent nukleáris fenyegetést.

Az amerikai elnök a Twitteren üzente ezt szerdán, miután hazaérkezett Szingapúrból, ahol Kim Dzsong Un észak-koreai diktátorral tárgyalt.

Épp most landoltam, ez egy hosszú út, de mindenki sokkal nagyobb biztonságban érezheti magát most, mint amikor átvettem a hivatalomat. Nincs többé nukleáris fenyegetés Észak-Korea részéről. A találkozó Kim Dzsong Unnal érdekes volt, és nagyon pozitív tapasztalattal szolgált. Észak-Koreának nagy jövőbeli potenciálja van” - írta Trump.

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future!