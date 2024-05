Háború :: 2024. május 8. 22:13 ::

ENSZ: óránként kétszáz palesztin hagyja el Rafahot

A palesztinokat segítő ENSZ-ügynökség, az UNRWA becslései szerint átlagosan körülbelül kétszáz palesztin hagyja el óránként a Gázai övezet déli részén fekvő Rafahot, miután Izrael kiadta az evakuálási parancsot.

"Folyik a költözés, az emberek Hán-Júnisz és a középső területek irányába távoznak" - közölte Juliette Touma, az UNRWA kommunikációs igazgatója szerdán.

Az UNRWA egy másik tisztviselője szerdán azt mondta a CNN amerikai hírtelevíziónak, hogy mintegy ötvenezren hagyták el Rafahot hétfő óta.

Az izraeli hadsereg hétfőn szólította fel a Rafah keleti részében tartózkodókat a távozásra, fokozva ezzel az aggodalmakat, hogy nagyszabású szárazföldi offenzíva készül a város ellen.

A Gázai övezet déli részében lévő kórházak üzemeltetéséhez mindössze három napra elegendő üzemanyag áll rendelkezésre - közölte szerdán az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

A WHO szerint szerdán megtagadták üzemanyag szállítását a térségbe, ahol Izrael közlése szerint a Hamász több ezer fegyverese rejtőzött el.

Az ENSZ egészségügyi szervezete szerint Rafah három kórházának egyike, az Abu Juszef en-Nadzsár kórház már működésképtelen.

"A WHO szeretne szállítmányokat eljuttatni raktárakba és kórházakba, de több gázai segély érkezése híján nem tudjuk fenntartani életmentő tevékenységünket a kórházakban" - közölte Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a szervezet főigazgatója, hozzátéve, hogy a WHO a térségben marad továbbra is, hogy egészségügyi szolgáltatásokat nyújtson.

Szerdán segélyszállítmányt rakodtak be egy hajóba Cipruson, ez lehet az első szállítmány a segélyek tengeri eljuttatásához épített úszó amerikai dokk elkészülte óta. A konténereket szerdán kezdték meg berakodni az amerikai Sagamore hajóra, de azt még nem tudni, mikor indul el a hajó.

A Hamász-kormány szerdán bejelentette, hogy negyvenkilenc holttestet találtak egy tömegsírban eltemetve a gázavárosi es-Sifá kórházban. A Hamász sajtószolgálata szerint ez már a harmadik tömegsír, amelyet a kórház épületegyüttesén belül feltártak.

A gázai kórházakat számos célzott támadás érte a palesztin területet folytatott katonai művelet során, az izraeli hadsereg azzal vádolja a Hamászt, hogy katonai célra használja a kórházakat, amit a palesztin mozgalom tagad.

Április óta 520 holttestet emeltek ki három kórház területén hét tömegsírból a Gázai övezetben.

Hasem Haidar, a Déli Tanács vezetője szerint az izraeli légitámadások a fegyveres konfliktus hét hónapja alatt mintegy 1,5 milliárd eurós kárt okoztak az országnak. A dél-libanoni károk felmérésével megbízott tanács becslése szerint az épületekben okozott kár meghaladja az egymilliárd dollárt (930 millió euró), az infrastruktúrákban okozott károk pedig körülbelül 500 millió dollárt (465 millió euró) tesznek ki.

Szerdán Dél-Libanonban öten haltak meg izraeli légicsapásokban, közöttük a Hamászt támogató, Irán-barát Hezbollah két fegyverese.

Az izraeli hadsereg szerdai közleménye szerint a tüzérség és repülőgépek a Hezbollah több mint húsz "terrorista célpontját" támadták Ramie térségében, közöttük katonai létesítményeket és ellátó hálózatokat.

A Hezbollah az izraeli hadsereg épületei ellen legalább tizenegy támadást hajtott végre Észak-Izraelben robbanószerekkel megrakott drónokkal és irányított rakétákkal.

(MTI nyomán)