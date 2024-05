Anyaország, Lapszemle :: 2024. május 8. 11:03 ::

Kínai hírügynökség az elnökük látogatásáról: a magyar nép nagyon várja, hogy részt vehessen további projektekben

Hszi Csin-ping kínai elnök május 8. és 10. között Magyarországra látogat, hogy a magyar-kínai gazdasági kapcsolatok továbbfejlesztéséről tárgyaljon. Kínai államfő utoljára 20 évvel ezelőtt, 2004-ben járt nálunk. Az államfő és delegációja az európai látogatása során mindössze két európai uniós tagállamot keres fel, Magyarországot és Franciaországot. Ennek apropóján Hszi elnök véleménycikket írt a Magyar Nemzetbe, Kína és Magyarország együtt lép az „arany vízi útra” címmel.

Májusban, amikor az Alföldön a virágok és a fű illata betölti a levegőt, Sulyok Tamás köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök meghívására állami látogatást teszek Magyarországon – kezdi sorait Hszi. Ezután arról ír, hogy „Magyarország híres csodálatos tájairól és neki dicsőséget hozó, kiváló szülötteiről”, miközben „a magyar nép szorgalmas, elmés, nyitott és elfogadó”. „Mer új utakon járni, és innovatív készségekben gazdag. Találmányai mindegyike – így a golyóstoll, a hologram vagy a Rubik-kocka – az emberiség fejlődésének egy-egy meghatározó pontja” – véli Hszi.

A kínai–magyar barátságról azt írja, hogy olyan, mint a jó tokaji bor: illatos, édes, tartalmas és tartós.

Hszi, aki a Kínai Kommunista Párt főtitkára is, felidézi, hogy Kína és Magyarország 75 évvel ezelőtt vette fel egymással a diplomáciai kapcsolatokat, és azóta a két fél „magas szintű kölcsönös politikai bizalmat alakított ki, a kétoldalú kapcsolatok pedig a történelem legjobb időszakába, mondhatni az »arany vízi útra« léptek”.

A cikkben az államfő Magyarországot a kelet-közép-európai régióban a kínai befektetések első számú célországának és fontos kereskedelmi partnernek nevezi. Hszi reméli, hogy

a mostani látogatásom által a magyar vezetőkkel együtt folytathatjuk a hagyományos barátságot, elmélyíthetjük a kölcsönösen előnyös együttműködést és a két ország közötti átfogó stratégiai partnerséget újabb magasságokba emelhetjük.

Ezt követően pontokba szedve felsorolta, hogy mindezt hogyan lehet elérni:

„Ehhez arra van szükség, hogy folytassuk a hagyományos barátságot, és megerősítsük a kétoldalú kapcsolatok politikai alapjait. A magas szintű kölcsönös politikai bizalom a kínai–magyar kapcsolatok fontos alappillére”.

„Meg kell erősítenünk a fejlesztési stratégiáink összehangolását, és új csúcspontokat kell elérnünk a gyakorlati együttműködésben. A kínai típusú modernizáció és fejlődés útján Magyarországra útitársként tekintünk, amellyel készek vagyunk előmozdítani az »Egy övezet, egy út« kezdeményezés és a magyar keleti nyitás stratégiájának mélyreható összehangolását, valamint felgyorsítani az olyan nagy együttműködési projekteket, mint a Budapest–Belgrád vasútvonal építése. ”

„Tovább kell bővítenünk az emberek közötti cserekapcsolatokat, meg kell erősítenünk a közgondolkodás alapjait a kétoldalú kapcsolatokban. (…) Kína kész Magyarországgal folyamatosan bővíteni az együttműködést és a tapasztalatcserét az olyan területeken, mint az oktatás, a kultúra, az idegenforgalom, a sport, az ifjúság, a média és a helyi közösségek”.

„Élére kell állnunk a regionális együttműködéseknek, és ragaszkodnunk kell a Kína–EU-kapcsolatok helyes irányának fenntartásához.

„Meg kell erősítenünk a nemzetközi kérdésekről folytatott eszmecserénket, és össze kell fognunk a globális kihívások kezelésére. (…) Érvényesítenünk kell a valódi multilateralizmus gyakorlatát, aktívan síkra kell szállnunk a méltányos és rendezett többpólusú világ és a befogadó gazdasági globalizáció mellett”.

A cikket egy ősi kínai mondással zárta: a hasonló gondolkodásúak között a hegyek és vizek adta távolság nem jelent akadályt.

Orbán Viktor és Hszi Csin-ping eddig hét alkalommal találkozott, legutóbb 2023 októberében Pekingben folytattak megbeszélést.

Így írnak a kínai sajtóban az elnök magyarországi látogatásáról

A magyarok szerint nagy jelentősége van Hszi Csing-ping elnök magyarországi látogatásának – véli a kínai Xinhua hírügynökség. A hírügynökség szerint a magyarok azt várják, hogy a látogatás elmélyíti a két ország közötti, már hagyományosnak számító barátságot és a kölcsönös politikai bizalmat, és új fejezet nyílik a két ország baráti együttműködésében.

A Xinhua hírügynökség Kína hivatalos állami hírügynöksége, amelyet 1931-ben alapítottak. Mára Kína legnagyobb sajtóorgánuma lett, ami egy minisztériumi szintű hivatalként funkcionál. A Xinhua kiadó és hírügynökség is egyben; több nyelven publikál, székhelye Pekingben található. Világszerte több mint 10 ezer főt foglalkoztat, és több mint 180 irodával rendelkezik a 2024-es adatok szerint. Közülük öt regionális iroda közvetlenül közli a híreket, ezek az ázsiai csendes-óceáni regionális iroda Hongkongban, a latin-amerikai regionális iroda Mexikóvárosban, az afrikai regionális iroda Nairobiban, a közel-keleti regionális iroda Kairóban és az európai regionális iroda Brüsszelben. A legnagyobb külföldi irodája New Yorkban található. A hírügynökség Budapesten is működtet irodát. A Xinhua csak Kínában több mint egymilliárd embert ér el, miközben kiterjedt nemzetközi hálózata révén szinte a világ minden régiójában jelen van. Nemcsak Kína belső eseményeiről, hanem a világ minden részéről származó híreket is közvetít. Május 2-án délután a magyar fővárosban, Budapesten, a híres Vigadó koncertteremben kínai népzene kíséretében megnyitották az „Övezet és Út” pragmatikus együttműködés kínai–magyar közös építéséről szóló éves konferenciát – kezdte tudósítását a kínai hírügynökség.

Magyarország és Kína gyümölcsöző eredményeket ért el az Övezet és Út közös építésében, és a magyar nép nagyon várja, hogy részt vehessen további Övezet és Út projektekben – olvasható a Xinhua hasábjain. Megírták, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Hszi Csin-ping elnök magyarországi látogatásának előestéjén ismét kifejezte Magyarország erős akaratát a Kínával való együttműködés erősítésére.

A tudósítás szerint a miniszter azt mondta, hogy Hszi Csin-ping elnök látogatása nagy jelentőséggel bír. „Magyarország és Kína mindig is kölcsönös tisztelettel és egyenlőséggel kezelte egymást, többek között jó hagyományos barátságot, kölcsönös politikai bizalmat, gyümölcsöző gazdasági, kereskedelmi és humán együttműködéseket alakított ki és ápolt, és a magyar fél kész aktívan előmozdítani a két ország közötti átfogó stratégiai partnerséget, hogy új szintre emelje a fejlődést” – mondta Nagy.

Május 3-án a tárcavezető interjút is adott a kínai vezető hírügynökségnek, amiben kiemelte a Bank of China magyarországi jelenlétét. A 21 éve jelen lévő pénzintézet Budapestet választotta kelet-közép-európai központjának is. Emellett kitért Kína elektromos átállás terén elért eredményeire: példaértékűnek tartja, ahogy az ország egyszerre fejleszti a vállalatokat, az infrastruktúrát, és ösztönzi az embereket elektromos autók vásárlására.

A protekcionizmus egy tévút, zsákutcába viszi a gazdasági fejlődést. Főleg az elektromos autózás terén, ahol csakis a verseny kényszerítheti ki Európában, hogy a versenyképesség javuljon – fogalmazott a miniszter. Várhatóan több fontos megállapodást aláírnak a felek, ami Magyarország gazdasági fejlődését is érdemben meghatározhatja.

„Kína és Magyarország mély barátságot ápol. A diplomáciai kapcsolatok felvétele óta eltelt 75 évben a két fél mindig kölcsönös tiszteletet, megértést, támogatást és bizalmat tanúsított, jó példát mutatva egy új típusú nemzetközi kapcsolatra” – írta a kínai hírügynökség.

2017-ben Hszi Csin-ping elnök és Orbán Viktor miniszterelnök átfogó stratégiai partnerséggé emelte a kapcsolatot, ami a két ország együttműködésének további gyümölcsöző eredményeihez vezetett, és a kétoldalú kapcsolat a történelem legjobb időszakába lépett – fogalmaztak. Részletezték, hogy az elmúlt években a két ország vezetőinek stratégiai irányítása alatt a kínai–magyar kapcsolatok magas szinten fejlődtek a két ország közötti szoros, magas szintű cserekapcsolatokkal, a kölcsönös politikai bizalom folyamatos elmélyítésével és a különböző területeken folytatott együttműködés szilárd fejlődésével.

Rámutattak, hogy a kínai elnök Orbán Viktor miniszterelnök és Sulyok Tamás köztársasági elnök meghívására érkezik Magyarországra május 8. és május 10. között.

„Közösen hívták meg Hszi Csin-ping elnököt Magyarországra, ami teljes mértékben tükrözi, hogy a magyar fél nagy jelentőséget társít a látogatáshoz, és izgatottan várja.” A hírügynökség szerint a magyarok azt várják, hogy a látogatás elmélyíti a két ország közötti, már hagyományosnak számító barátságot és a kölcsönös politikai bizalmat, és új fejezet nyílik a két ország baráti együttműködésében.

