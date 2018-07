Külföld, Zsidóbűnözés :: 2018. július 5. 16:35 ::

Jövőre mégsem Jeruzsálemben lesz az eurovíziós döntő? - Az idén győztes izraeli nóta ugyanis koppintás

A The White Strips nevű együttes albumát megjelentető amerikai Universal Lemezkiadó levélben közölte a Toy című dal izraeli szerzőivel: az idei Eurovíziós Dalfesztiválon győztes dal egyes részeiben, fordulataiban igen nagy hasonlóságot mutat egy 2003-ban ismertté vált dallal, ezért megsértették a szerzői és kiadói jogokat. A lemezkiadó egyben követeli, hogy vetessék le a nótát a világ összes videómegosztójáról. Izraelben már annak lehetőségét is fölvetették, hogy Netá' Bárzilájt utólag megfoszthatják a győzelmétől, s ezért 2019-ben nem Jeruzsálemben rendezik az Eurovíziós Dalfesztivált - írja a mako.co,il izraeli hírportál.



Netá Bárziláj

Amerikában volt egyszer egy The White Stripes (Fehér szalagok) nevű kéttagú, úgynevezett alternatív, férj és feleség alkotta rockegyüttes. Az időközben föloszlott együttes 2003-ban jelentette meg az Elephant című, alig egy esztendő múlva gyémánttá nemesedett nagylemezét, amelynek gyorsan világslágere lett a Seven Nation Army (Hét nemzet hadserege) című, egyébként még a komolyzenéhez szokott fülek számára is élvezhető, jól megkomponált nóta.



A Hét nemzet hadserege című dalt előadó férj és feleség (fotó: Fb)

A dal olyan népszerűvé vált, hogy neki köszönhetően az album, amelynek egyik száma volt, alig egy esztendő múlva az igen rangos Grammy-díjat is elnyerte. Sőt, a díj után nyolc évvel, a 2012-ben, az ukrán-orosz rendezésű Labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzésein egy-egy gól után a szurkolók a Seven National Army dallamát dúdolták, zümmögték a lelátókon. De van még egy érdekessége ennek a dalnak, mégpedig az, hogy a szövegíró eredetileg a Salvation Army (Üdvhadsereg) címet adta, ám Jack White, az együttes férfi tagja bemondás után a Salvation szót Seven Nation-nek hallotta félre, is így is hangzott el először, s később pedig már nem kívánták megváltoztatni. (Érdekességként megemlítünk egy ehhez hasonló magyar esetet. Az Erdély-induló refrénjének kezdete eredetileg így hangzott: Bérces Erdély itt vagyunk. Csakhogy a költő, a legendás vitéz Somogyváry Gyula egy recsegő telefonba diktálta be a költeményét, s a vonal másik végén "Édes Erdélynek" hallották - H. J.)



Netá Bárziláj a lopott nótát énekli Lisszabonban

Pedig eddig Izraelben szinte minden a győztes dalról és előadójának ünnepléséről szólt. Bibi a lisszaboni győzelem utáni reggel a Miniszterelnöki Hivatalba érkezve a rá váró újságírók előtt, testőrök gyűrűjében a felső karját rángatva utánozta Bárziláj infantilis mozdulatait.

Az énekesnő néhány nappal ezelőtt az Izraelben látogató Vilmos herceggel is találkozott, Bibi és kedves felesége, Szárá asszony pedig még a Balfour utcai jeruzsálemi otthonukba is meghívták, ahol az emelkedett hangulatban a kormányfő még táncot is lejtett az énekesnővel.



Bibi táncot lejt jeruzsálemi otthonában az énekesnővel (fotó: Hájjim Cáh)

