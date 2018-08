Külföld, Bevándorlóbűnözés :: 2018. augusztus 14. 06:50 ::

Tizennégy éves lányt erőszakolt meg egy afgán Hamburg belvárosában

Egy tizennégy éves lányt erőszakolt meg egy afgán férfi szombat délelőtt, fényes nappal Hamburg belvárosában – számoltak be német lapok. A tettes egy ház bejáratában követte el az erőszakot, a történtekre senki sem figyelt fel. Az M1-nek nyilatkozott egy Hamburgban élő egyetemista, aki elmondta: gázspray nélkül nem mer kimenni az utcára.

Az esetről több német portál is beszámolt. A Bild képeket is közölt a belváros azon részéről, ahol a bűncselekmény történt. A bevándorló férfi egy üzletház közelében támadt rá áldozatára, a délelőtti forgatagban senki sem figyelt fel a történtekre.

A német rendőrség tájékoztatása szerint az ittas állapotban lévő migráns a főpályaudvaron szólította meg későbbi áldozatát. Úgy tett, mintha régóta ismernék egymást, majd követte a lányt, végül egy üzletház közelében behúzta a kapualjba, és megerőszakolta.

A lány elmenekült, támadója azonban továbbra is követte őt. A fiatalkorú lány egy benzinkútnál kért segítséget. A gyanúsított, egy harmincéves afgán férfi, aki már jól ismert rendőrségi körökben.

Az M1-nek telefonon nyilatkozott egy Hamburgban élő egyetemi hallgató, aki elmondta: az erőszakos bűncselekmények miatt nem érzi magát biztonságban a városban.

Marie Kaiser elmondta: megdöbbent az eset után, és félni kezdett, hiszen naponta megy végig azon az utcán, ahol az erőszak történt. Mint mondta: már ki sem mer menni gázspray nélkül otthonából, családja is aggódik érte, amikor esténként el kell mennie otthonról.

Hamburgban nem ez volt az első ilyen eset. Tavaly júliusban egy 82 éves nőt többszörösen megerőszakolt egy 29 éves macedón bevándorló. A férfi bemászott az erkélyen, rátámadt áldozatára és többször megerőszakolta. A macedón férfit két nappal később őrizetbe vették. Kiderült, hogy HIV-pozitív.

Az M1 stábja nemrég Hamburgban a Schanzen parkban forgatott. Rejtett kamerával sikerült felvenni egy férfit, aki épp drogot árult. Egy migránsokból álló csoport tüzet is rakott. A lipcsei parkban tavaly szeptemberben egy déli kinézetű férfi erőszakolt meg és bántalmazott egy kocogó nőt. Az M1 stábjának többen azt mondták, már jóval elővigyázatosabbak és elkerülik az üres utcákat.

Lipcsében korábban is követtek már el erőszakot nők ellen. Egy hónappal korábban például két további esetről is beszámoltak, így a rendőrség azt is vizsgálta, sorozatos elkövetőről beszélhetünk-e.

(Híradó)