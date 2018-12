Külföld, Zsidóbűnözés :: 2018. december 9. 21:44 ::

Trump zsidó veje a véreskezű szaúdi trónörökös legfőbb támogatója a Fehér Házban

Korábban is közismert volt, hogy Donald Trump befolyásos zsidó veje és tanácsadója, Jared Kushner szoros kapcsolatokat ápol a szaúdi trónörökössel, a Hasogdzsi-ügyben (és a jemeni háború miatt) súlyosan kompromittálódott Mohamed bin Szalmánnal. Amerikai és szaúdi kormányzati körökből származó értesülések alapján a The New York Times című lap szombaton arról írt, hogy Kushner és a szaúdi trónörökös kapcsolatai továbbra is kiválóak, sőt Trump veje tanácsokkal látta el bin Szalmánt azzal kapcsolatban, miképpen keveredhet ki a Hasogdzsi-ügyből.



Mohamed bin Szalmán, Jared Kushner, és a férje kedvéért az ortodox zsidó Chabád szektába betérő Ivanka Trump

Jared Kushner a szaúdi trónörökös „legfontosabb védelmezője a Fehér Házban” – írja a lap, hozzátéve, hogy az elnöki tanácsadó bin Szalmánnak nyújtott támogatása a (kettőjük közötti) szoros kapcsolat bizonyítéka, ami hozzájárult ahhoz, hogy Trump elnök Szaúd-Arábiát továbbra is az egyik legfontosabb nemzetközi szövetségesének tekintse”. A The New York Times információi szerint a Kushner és bin Szalmán közötti szoros viszony bizonyítéka, hogy szöveges üzeneteikben és telefonos beszélgetéseik során, keresztnevükön szólítják egymást.

Kapcsolatuk korántsem új keletű: a szaúdi trónörökös és környezete már Trump megválasztásának pillanatában Trump vejében vélték megtalálni azt az embert, aki érdekeiket a leghatékonyabban lesz képes képviselni az elnök környezetében. „A szaúdi trónörököshöz környezetéhez tartozó személyekből álló delegáció már Trump megválasztásának hónapjában látogatást tettek az Egyesült Államokban, és egy olyan jelentéssel tértek vissza, amelyben Jared Kushnert mint az új adminisztráció legfontosabb személyiségét jelölték meg” – írja dokumentumokra hivatkozva a The New York Times. Mint a lap utal rá, már Trump elnöki beiktatása előtt igyekeztek a szaúdiak befolyást szerezni az új adminisztrációban, nem utolsó sorban úgy, hogy azt ígérték, hozzásegítik az elnököt és csapatát kampányígéreteik teljesítéséhez. Így például a szaúdiak felajánlották segítségüket az izraeli-palesztin konfliktus rendezésében, dollármilliárdokkal kecsegtették az amerikaiakat a legmodernebb fegyvereikért cserébe, és nagy összegű befektetéseket helyeztek kilátásba az Egyesült Államokban.



Mohamed bin Szalmán, Donald Trump és Jared Kushner

Az egyébként zsidó származású Martin Indyk, a Külkapcsolatok Tanácsának munkatársa és az USA egykori izraeli nagykövete a The New York Timesnak hangsúlyozta: bin Szalmán és Jared Kushner kapcsolata az alapját képezi Trump elnöknek nem csak Szaúd-Arábiával, de az egész térséggel kapcsolatos politikája kialakításához. Mint mondta, az a tény, hogy Washington az „úgynevezett közel-keleti békefolyamat során Szaúd-Arábiára támaszkodik, segíti a Katarral kialakult vitájában, és a véres jemeni háborúban Rijadnak nyújtott támogatás is, mind a Kushner és bin Szalmán közötti szoros viszonyból eredeztethető”.

Miképp tehát Trump zsidó vejének befolyása komoly szerepet játszhatott abban, hogy az amerikai elnök – néhány korai keményebb megnyilvánulására rácáfolva – végül is mentegetni kezdte a trónörököst, és nem büntette meg Szaúd-Arábiát sem. Trump elsősorban a két ország közötti irdatlan nagyságú fegyverüzletekkel indokolta Dzsamál Hasogdzsi újságíró barbár legyilkolása fölötti szemhunyást. Biztosak lehetünk azonban abban, hogy Izrael érdekei is legalább annyit nyomtak a latban, mint a fegyvereladások: a zsidó államnak ugyanis elsőrangú érdeke a vele szemben álló Irán térségbeli befolyását ellensúlyozó erős Szaúd-Arábia léte. Amivel ha valaki, akkor Jared Kushner pontosan tisztában van.

