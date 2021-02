Külföld :: 2021. február 2. 08:56 ::

Izrael és Koszovó virtuális úton aláírta a diplomáciai kapcsolatok felvételének dokumentumait

Izrael és Koszovó aláírta hétfőn a dokumentumokat arról, hogy felveszik egymással a diplomáciai kapcsolatokat, a koronavírus-járvány miatt a ceremóniát virtuálisan rendezték meg - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.

A két országot Gabi Askenázi izraeli és Meliza Haradinaj-Stublla koszovói külügyminiszter képviselte, az eseményt - amelyen Askenázi ünnepélyesen leleplezte Koszovó nagykövetségének a tábláját - a ynet is élőben közvetítette. Askenázi megígérte továbbá, hogy a légi közlekedés megújítása után - becslése szerint még a "zsidó húsvét", vagyis pészah előtt - ugyanezt együtt is megteszik Jeruzsálemben, a koszovói nagykövetség épületén.

A külügyminiszterek méltatták az Egyesült Államokat is, amely segített tető alá hozni a hétfői ceremóniát. Az eseményen Pristinában részt vett Avdullah Hoti koszovói miniszterelnök, az Egyesült Államok koszovói nagykövete, valamint a helyi zsidó közösség vezetője.

Az ünnepélyes aláírást Washingtonban az amerikai külügyminiszter titkára, valamint - jelenleg nagykövet nem lévén - a jeruzsálemi nagykövetségért felelős megbízott diplomata is figyelemmel kísérte. A diplomáciai kapcsolatok mellett megállapodtak a külügyminisztériumok közötti jövendő nemzetközi egyeztetésekről is.

Askenázi régen várt, történelmi pillanatnak nevezte az eseményt.

"Szeretnék köszönetet mondani az Egyesült Államoknak a világbéke előmozdításáért, és a béke megteremtéséért Izrael és más országok között. Az Ábrahám-megállapodások a szemlélet változását tükrözik, amely megfelel a térség, valamint az arab és a muszlim világ Izraellel ápolt kapcsolatai változásának" - tette hozzá, utalva Amerika szerepére az egyezmény létrejöttében.

Koszovói hivatali partnere szintén örömét fejezte ki, hogy Izrael 117. országként elismerte országa függetlenségét.

Askenázi emlékeztetett a muszlim országgal korábban is fennálló jó kapcsolatokra, és hogy Izrael befogadott száz koszovói családot a balkáni háború idején. Koszovóban pedig arra hívták fel a figyelmet, hogy sok ottani család mentett zsidókat a második világháború üldözéseiben, és sokan elnyerték ezért a Jad Vasem holokausztmúzeumtól a Világ Igaza kitüntetést.

A Koszovóval kötött megállapodás része a szeptemberben megkezdődött folyamatnak, amelyben a Trump-adminisztráció segítségével Izrael több arab és muszlim országgal kötött egyezményt a diplomáciai kapcsolatok rendezéséről. Donald Trump volt amerikai elnök szeptemberben jelentette be Izrael és Koszovó kapcsolatának normalizálását a Koszovó és Szerbia közötti gazdasági megállapodás részeként. Eddig csak két ország, az Egyesült Államok és Guatemala nyitotta meg nagykövetségét Jeruzsálemben, de Malawi és Honduras is megígérte ezt a lépést a jövőben. Koszovó is ezen országok sorába áll be, amennyiben Jeruzsálemben, és nem Tel-Avivban állítja fel külképviseletét.

(MTI)