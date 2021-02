Amint arról mi is beszámoltunk , tegnap a Hizbulláh sí’ita szervezet katonai szárnya közölte, hogy lelőttek egy izraeli katonai drónt Dél-Libanon felett. Néhány órával később az izraeli hadsereg szóvivője is elismerte a kémdrón elvesztését, hozzátéve, hogy ezúttal sincs ok az aggodalomra, mert a Dél-Libanon felett rutinszerű adatgyűjtést végző légi jármű lelövésével az ellenség nem jut fontos információhoz.