Külföld :: 2021. június 27. 08:54 ::

Isztambulban könnygáz és műanyaglövedék volt a devianciájukkal büszkélkedők osztályrésze

Százak gyűltek össze szombaton Isztambulban, hogy részt vegyenek egy "meleg büszkeség (Pride) felvonuláson", szembeszállva a helyi hatóságok tiltásával és a nagy létszámban kivezényelt rendőrökkel.

A német hírügynökség helyszíni tudósítása szerint a rendőrség könnygázt vetett be a város európai részében felvonuló tiltakozókkal szemben. Más jelentések arról számoltak be, hogy a rendőrök műanyaglövedékekkel lőtték az összegyűlteket. A szervezők szerint néhány részvevőt őrizetbe is vettek.

A menetet egy több csoportból álló szövetség hirdette meg "Az utca a miénk" mottóval, hogy tiltakozzon a török kormánynak a deviáns szexuális irányultságú emberekkel ("leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális" - LMBTQI) szemben egyre ellenségesebb fellépése miatt.



A hatóságok felsegíteni próbálnak egy hisztérikát Isztambulban (fotó: Dilara Senkaya / Reuters)

A hatóságok már pénteken kordonokkal zárták le a menet útvonalát, a városrész kormányzata pedig néhány órával a kezdés előtt be is tiltotta a demonstrációt, az "erkölcsöt sértő" megmozdulásokról hozott törvényre hivatkozva.

"Törökországban 2015 óta tapasztaljuk a kormány LMBTQI+ emberekkel szembeni politikájának megváltozását. Az állam úgyszólván háborút hirdetett velük szemben" - mondta a dpa-nak nyilatkozva Yildiz Tar, a Kaos GL nevű csoport részéről. "A kormányzat célja, hogy a lakosság egészében ellenséges érzelmeket keltsen az LMBTQI+ emberekkel szemben" - mondta, hozzátéve, hogy a közösségüket érő gyűlölet-bűncselekmények száma emelkedik, és a támadók ellen nem indítanak eljárásokat.

Recep Tayyip Erdogan török elnök "rendszeres kirohanásokat intéz az LMBTQI-közösség" ellen.

A hatóságok a hét elején betiltottak egy, az isztambuli "Pride Hét" keretében szervezett pikniket is. Jelentések szerint a rendőrség a helyszínen elkobozott minden, a közösség jelképeként használt szivárvány színű tárgyat.

(MTI nyomán)

Euronews-körkép:

Törökország:

A török hatóságok tiltása ellenére is több százan vonultak Isztambul utcáin a 19. Pride menetben. Legalább 20 embert letartóztattak amikor összecsapás alakult ki a felvonulók és a rendőrök között. Az isztambuli kormányzó irodája a „nyilvános béke és biztonság, az általános egészség és erkölcs védelme”, valamint „az esetleges erőszakos cselekmények és terrorizmus megelőzésére” hivatkozva utasította el a menet engedélyezését. A felvonulás szervezői szerint a rendőrök gumilövedékkel lőtték a résztvevőket. Egy riportert súlyosan bántalmaztak miközben letartóztatták. A Pride felvonulásokat 2014-ben tiltották be Isztambulban, amikor több tízezren vettek részt a meneten.



A táska cipelésében is lehet rájuk számítani (fotó: Emrah Gurel / AP)

Franciaország:

Franciaországban a felnőttek fele már megkapta legalább az első oltást, így többnyire maszk nélkül ünnepelt a tömeg. A felvonulók közül sokan aggályokat fogalmaztak meg Magyarországgal és Lengyelországgal kapcsolatban, az alapvető jogok csorbítása miatt, és sürgették az európai vezetőket, hogy foglaljanak állást és vezessenek be pénzügyi szankciókat.

Yohann Le Calvez, egyike a menet résztvevőinek, így fogalmazott: „ Nem szívesen lennék most az LMBTQ-közösség tagja Magyarországon. Nem olyan könnyű, mint Franciaországban. Mi itt szerencsések vagyunk. Szomorú, ami Magyarországon történik az emberekkel.”



Párizs (fotó: Lewis Joly / AP)

Németország:

Berlin utcái is megteltek színes jelmezekkel. Angela Merkel német kancellár nemrégiben kifejtette határozott álláspontja LMBTQ nyilvánosságot érintő UEFA-döntéssel kapcsolatban. Megjegyezte, hogy bár a szervezet nem engedte a szivárvány színű kivilágítást, azzal nem volt gondja, hogy a német kapus szivárványos karszalagot viseljen.



Berlin (fotó: Markus Schreiber/ AP) Szivárványos maszk a berlini Pride egyik résztvevőjénMarkus Schreiber/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved Szivárványos maszk a berlini Pride egyik résztvevőjénMarkus Schreiber/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved



Ez is Berlin, egy, a mainál találóbb EU-zászlóval

Olaszország:

Emberek ezrei vettek részt Róma első "büszkeségmenetén" a pandémia kitörése óta. Az idei római Pride a vitatott Zan homofóbiaellenes törvényjavaslat árnyékában zajlott, amely heves vitákat váltott ki Olaszországban.