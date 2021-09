Külföld :: 2021. szeptember 9. 21:08 ::

Elbúcsúztatták Jean-Paul Belmondót

Állami tiszteletadással búcsúztatták el csütörtökön Jean-Paul Belmondo legendás francia színészt, aki 88 évesen hunyt el hétfőn.

"Sosem hagyta abba a boldogság keresését, de adott is boldogságot" - mondta Victor Belmondo, a sztár unokája, aki maga is színész. Mellette volt a többi unoka és Belmondo legkisebb gyereke, Stella is az Invalidusok udvarában rendezett gyászszertartáson.

"Szeretjük Belmondót, mert olyan volt, mint mi" - hangsúlyozta Emmanuel Macron elnök gyászbeszédében. "Zsaru, gazember, mindig nagyszerű" - folytatta az államfő, aki szavaival Belmondo első nagy sikerére, a francia új hullám ikonikus darabjára, a Kifulladásig című filmre utalt, amellyel 1960-ban egy csapásra híres lett.

A színész koporsóját A profi című film Ennio Morricone szerezte zenéjére vitték, a Köztársasági Gárda zenekara játszott.

A ceremónián sztárok sora vett részt, köztük Marion Cotillard színésznő, Thierry Frémaux, a cannes-i filmfesztivál igazgatója és Bob Sinclar dj, akinek művésznevét egy Belmondo alakította filmszereplő ihlette.

A párizsi Invalidusok udvarán a családtagokon és politikusokon, hírességeken kívül csaknem ezren vehettek részt a szertartáson, oltási igazolvánnyal kellett rendelkezniük. A kivetítők előtt is tömegek gyűltek össze, a televíziók élőben közvetítették a ceremóniát.

Este az Invalidusok kapui megnyílnak mindazok előtt, akik a koporsó előtt szeretnék tiszteletüket leróni.

Jean-Paul Belmondo temetése pénteken lesz Párizsban, előtte délelőtt 11 órakor a Saint-Germain des Prés templomban tartják a gyászmisét.

(MTI)