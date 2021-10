Külföld :: 2021. október 7. 10:06 ::

Mussolini unokája tarolt az olasz önkormányzati választáson

Olaszországban a hétvégén önkormányzati választást tartottak, ahol a legfelkapottabb név egyértelműen Rachele Mussolinié, a Duce unokájáé volt, aki egyébiránt a legtöbb szavazatot is besöpörte a voksoláson.



Fotó: Fb/Rachele Mussolini

Az olasz választási rendszerben a választók konkrét nevekre voksolhatnak a pártok listáiról, így sikerült Mussolininek begyűjtenie a legtöbb preferenciaszavazatot, írja a 444 nyomán a 24.

Rachele Mussolini a jobboldali Olasz Testvérek színeiben indult a választásokon. Ez az a párt, amellyel a magyar kormánypárt is egyre inkább keresi a kapcsolatot az utóbbi időben, olyannyira, hogy a júniusi német-magyar Eb-meccs helyett Orbán Viktor miniszterelnök is inkább a párt elnökével egyeztetett. Rachele Mussolini a sajtónak kijelentette, nem a nevének, hanem a közéleti szerepvállalásának köszönheti a sikert, ezt pedig azzal támasztotta alá, hogy több mint tízszer annyi szavazatot gyűjtött be, mint öt évvel ezelőtt, amikor politizálásra adta a fejét.

Az egykori Duce családja nem szakadt el a politikától az elmúlt évtizedekben. Rachele nővére, Alessandra Mussolini sokáig európai parlamenti képviselő volt, míg apjuk, Romano Mussolini nevéhez fűződik egy ma már nem létező újfasiszta párt himnuszának a komponálása is.